Teufel annuncia nuovi prodotti audio per godersi la primavera

Teufel, il più grande rivenditore di audio in Europa, da qualche tempo sbarcato anche in Italia in modo diretto e ufficiale, ha annunciato diversi prodotti audio che siano compagni ideali in questa primavera.

Prezzati a 149,99 euro, i Real Blue TWS2 sono auricolari in-ear con comodi gommini in 5 taglie, che vanno dalla XS alla XL. Tecnicamente supportano la cancellazione attiva del rumore ma hanno anche una modalità trasparenza che lascia passare i suoni quando occorre la consapevolezza di quel che accade intorno. Autonomia grazie a una batteria a lunga durata, si interfacciano con la companion app Teufel Headphones che permette di aggiornare il firmware e di intervenire sull’equalizzazione audio per cucirsi l’output sonoro su misura.

Airy Sports sono auricolari in-ear disponibili in 5 colorazioni e impermeabili IPX7 per l’uso sotto la doccia, in piscina o durante il l kite surf. Hanno driver lineari HD e supportano un’efficace riduzione del rumore. Con riproduzione automatica appena accoppiati al dispositivo, grazie alla custodia ottengono sino a 25 ore totali di autonomia. Costeranno 119,99 euro ma ora sono in offerta a 69,99 euro.

Dal corpo gommato per resistere agli urti, lo speaker Bluetooth Boomster Go è anche impermeabile agli schizzi secondo lo standard IPX7. Il prodotto ha una buona acustica ma, ciò nonostante, è possibile abbinare due modelli per una sonorità sia stereo che più forte. In termini distributivi questo speaker può essere comprato in 5 colorazioni diverse per 99,99 euro (79,99 euro in offerta) cadauno: in kit (due) il prezzo è di 149,99 euro in offerta rispetto al prezzo definitivo di 179,99 euro.

Rockster Go ha sempre un corpo gommato con impermeabilità IPX7: è il compagno ideale mentre ci si allena, o si va in montagna zaino in spalla. Può essere messo in coppia con un modello simile per ottenere un forte suono stereo: di base è in offerta a 129,99 euro, e poi il prezzo salirà a 149,99 euro.