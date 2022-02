Tesla mette in vendita il TeslaMic, un microfono wireless per il karaoke in auto

Nel corso del tempo, Tesla Motors, l’azienda di veicoli hi-tech fondata e diretta da Elon Musk (che, via The Boring Company, ha invero venduto anche un lanciafiamme), ha realizzato non solo veicoli elettrici, tra cui anche un curioso suv, ma anche accessori per nulla afferenti al mondo della mobilità, tra cui una bottiglia (da 250 dollari) di tequila a forma di saetta, i Tesla Shorts (per le donne), 200 tavole da surf in edizione limitata (vendute a 1.500 dollari l’una).

Nelle scorse ore, la mente vulcanica dell’istrionico imprenditore sudafricano, che non a caso a metà dello scorso mese aveva depositato l’uso del brand Tesla per l’impiego su vari device audio (es. lettori audio, auricolari, cuffie, microfoni, etc), ha partorito un altro prodotto originale, questa volta hi-tech, destinato a esordire in Cina (dove, ça va sans dire, esistono 50mila locali dedicati al karaoke) in occasione dell’inizio delle locali festività dedicate al Capodanno cinese.

Nello specifico, si tratta del TeslaMic, un microfono wireless destinato a essere distribuito in pack da due unità, capace di funzionare in tandem con le funzionalità karaoke dell’auto, ovviamente dello stesso marchio (Model 3, Model S e Model X, grazie al firmware 10.0 del 2019), visto che l’accessorio in questione necessità dell’aggiornamento software 2022.2.1 (che, ad auto NON in movimento, consente l’accesso a brani e video da karaoke), precipua conditio sine qua non per consentirne il funzionamento assieme al recente programma di karaoke, noto come Leishi KTV.

Secondo quanto emerso, il TeslaMic, a quanto pare capace di operare anche in tandem con un altoparlante esterno, permetterà agli utenti di cantare in auto (in stile carpool karaoke) vedendosi non solo la voce amplificata ma, facendovi ricorso, anche alterata nel caso si opti per qualcuno dei filtri vocali messi a disposizione. L’autonomia del TeslaMic, invece appare legata in qualche modo al modello dell’auto sul quale verrà usato: passi per i modelli più datati, su quelli più recenti, che siano cioè provvisti del processore Tegra di Nvidia, a carica completa il TeslaMic sarà in grado di funzionare sino a 10 ore.

Attualmente, TeslaMic è già in vendita sul sito ufficiale del rivenditore, andato in crash per l’ampio numero di richieste che hanno decretato il sold-out del primo lotto, listato alla cifra di 1.199 yuan, corrispondenti a pressappoco 162 euro.