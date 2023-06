Televisori in offerta: come sceglierli

Acquistare un televisore non è sempre un acquisto semplice. Sono diversi gli elementi che è bene tenere in considerazione mentre si valuta di procedere all’acquisto.

Per prima cosa, è suggerito verificare tutte le offerte e promozioni esistenti negli store di elettronica, nei supermercati o negli store digitali. Per esempio, i televisori in offerta su carrefour.it possono essere un’ottima soluzione per sostituire la propria tv, soprattutto se piuttosto vecchia.

Tuttavia, prima di mettersi alla ricerca delle offerte in store fisici, e-commerce o supermercati online, è bene stabilire un budget e controllare le caratteristiche dei dispositivi che rientrano nella fascia di prezzo stabilita.

Lo schermo

Uno dei fattori principali da considerare quando si ha intenzione di scegliere tra diversi televisori in offerta è lo schermo. Infatti, esistono diverse tecnologie che permettono una qualità di visione differente.

Tra le tipologie di schermo più diffuse ci sono:

Tv LCD: si tratta della prima tecnologia che ha sostituito il tubo catodico. Gli schermi LCD (acronimo che sta per Liquid Crystal Display) non emettono luce propria ma sono retroilluminati;

si tratta della prima tecnologia che ha sostituito il tubo catodico. Gli schermi LCD (acronimo che sta per Liquid Crystal Display) non emettono luce propria ma sono retroilluminati; Tv LED: gli schermi LED, a differenza di quelli LCD, non hanno la retroilluminazione a neon ma utilizzano, appunto, dei pannelli LED. Questa innovazione ha migliorato la qualità di visione, grazie all’aumento del contrasto e dell’intensità dei neri. Inoltre, rispetto ai display LCD, quelli LED sono più sottili e consumano una minore quantità di energia;

gli schermi LED, a differenza di quelli LCD, non hanno la retroilluminazione a neon ma utilizzano, appunto, dei pannelli LED. Questa innovazione ha migliorato la qualità di visione, grazie all’aumento del contrasto e dell’intensità dei neri. Inoltre, rispetto ai display LCD, quelli LED sono più sottili e consumano una minore quantità di energia; Quantum Dot: anche questa tecnologia rappresenta un miglioramento di quella LED. In questo caso vengono utilizzati dei microcristalli illuminati con un LED a luce blu, in grado di garantire una palette cromatica migliore e mantenere gli stessi livelli di luminosità;

anche questa tecnologia rappresenta un miglioramento di quella LED. In questo caso vengono utilizzati dei microcristalli illuminati con un LED a luce blu, in grado di garantire una palette cromatica migliore e mantenere gli stessi livelli di luminosità; Tv OLED: Una delle tecnologie più recenti è quella OLED (Organic Light Emitting Diode) che prevede un pannello illuminato mediante una pellicola elettroluminescente. Rispetto ai display illustrati in precedenza, quelli OLED garantiscono una resa cromatica di qualità ottimale con un contrasto elevato. Inoltre, questi schermi sono ancora più sottili e flessibili, ma il costo d’acquisto è maggiore.

La risoluzione

Un altro fattore da considerare per la scelta di un televisore in offerta è la risoluzione, cioè la qualità di immagine. In genere, è possibile trovare in commercio tv HD, Ultra HD, 4K e HDR. La prima tipologia ha una risoluzione pari a 1280×720 pixel e può essere sufficiente per vedere la maggior parte dei contenuti trasmessi sui principali canali. Ormai, però, quasi tutti i dispositivi da salotto sono in Ultra HD e presentano quindi una risoluzione pari a 3840×2160 pixel. Essi mostrano le loro potenzialità specialmente se collegati a dispositivi di ultima generazione come lettori bluray o console per i videogiochi. Inoltre, con i televisori Ultra HD è possibile cogliere i dettagli anche a una distanza più ravvicinata rispetto alle risoluzioni inferiori. Ci sono, poi, apparecchi con una risoluzione pari a 4096 x 2160 pixel, definiti 4K. Infine, si possono citare i televisori HDR, che permettono di vedere i chiaroscuri in maniera più accentuata.

La dimensione

Un’altra caratteristica importante da valutare è la dimensione del televisore, da scegliere in base allo spazio disponibile e alla distanza di visione. Inoltre, è fondamentale considerare la risoluzione: maggiore è la risoluzione e più grande dovrebbe essere il televisore, così da poter cogliere tutti i dettagli delle figure. Inoltre, se il televisore deve essere posizionato in un angolo, è preferibile optare per gli schermi dotati di pannello OLED, in grado di garantire un angolo di visione più ampio.