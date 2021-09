Dare il colpo di grazia alla pandemia di Covid-19 producendo sempre più vaccini. Questo è l’obiettivo delle case farmaceutiche, come ad esempio Pfizer, una delle aziende che insieme alla tedesca BioNTech ha ideato uno dei vaccini attualmente in circolazione contro il coronavirus Sars-CoV-2. Secondo quanto riferiscono i media della Corea del Sud, il 21 settembre scorso si è tenuto a New York un incontro tra il presidente del Paese asiatico Moon Jae-in e il Ceo della casa farmaceutica statunitense Albert Bourla.

La Corea del Sud è già leader mondiale nella produzione di farmaci. Uno dei temi trattati da Moon e Bourla è stato proprio quello della “cooperazione vaccinale”, questo affinchè tutti i Paesi del mondo abbiano dosi sufficienti per immunizzare tutta la popolazione nel più breve tempo possibile. Si è parlato non solo di acquisto di dosi, ma anche di produzione. Ed è proprio in questo caso che entrerebbe in gioco il colosso della tecnologia Samsung.

Perchè Samsung?

Dal 2011 la Samsgung ha un suo dipartimento di biotecnologie proprio in Corea del Sud. L’ipotesi è che i vaccini anti Covid vengano prodotti proprio in questa sede. Bourla, secondo quanto afferma il Corriere della Sera, avrebbe espresso “apprezzamento e rispetto per la tecnologia scientifica coreana”.

La Corea del Sud, proprio tramite Samsung, potrebbe quindi produrre non solo vaccini contro il coronavirus Sars-CoV-2 ma anche medicinali per altre malattie. L’obiettivo del presidente Moon è quindi quello di far diventare il suo Paese un protagonista di primo piano nella distribuzione di vaccini almeno in tutto il continente asiatico.

La Samsung opera nel ramo del Contract and Development Manufactoring Organization, cioè quelle aziende che producono medicinali per conto terzi. Dall’autunno, inoltre, Samsung dovrebbe cominciare a produrre il vaccino anti Covid di Moderna. Un altro passo avanti, forse, verso la fine della pandemia e il ritorno alla normalità.