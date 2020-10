Tech3 TriX: ufficiali gli auricolari ibridi 3-in-1 di Motorola

Motorola (Lenovo), in India, tramite la sua licenziataria locale Binatone (britannica, ma con base a Hong Kong), ha annunciato quello che propone come il primo paio di auricolari 3-in-1 al mondo, rappresentato dai Motorola Tech3 TriX, capaci di passare dall’uso pienamente wireless a quello cablato, senza dimenticare la modalità intermedia in stile neckband.

I Motorola Tech3 TriX beneficiano dell’impermeabilità IPX5 contro gli schizzi d’acqua e le gocce di sudore: di default, funzionano con la connettività Bluetooth 5.0 per connettersi alla sorgente audio e, da quel momento, avvalendosi della custodia da trasporto/protezione, vantano un’autonomia complessiva di 18 ore, cui contribuisce non poco la funzione “Ear Detect” che, in sostanza, attiva gli auricolari quando inseriti nelle orecchie, per mandarli in stand-by quando estratti.

Onde agevolare gli utenti alle prese con le attività sportive, ma anche coloro che non intendono portarsi dietro la custodia, gli auricolari Motorola Tech3 TriX posso entrare in modalità parzialmente cablata, collegando loro un cavo – denominato Sport Loop – che viene fatto scorrere dietro il collo, come se si trattasse di una vera e propria neckband. Nell’eventualità che, in questo caso, si avesse – però – bisogno di un supporto energetico, per proseguire nei propri ascolti, o anche di una qualità sonora maggiore, è possibile ricorrere alla modalità “plug-in”, e agganciare, via dock magnetico, al summenzionato cavo Sport Loop, un ulteriore cavo, che va sino alla porta jack da 3.5 mm dello smartphone.

Oltre alla versatilità di configurazione, gli auricolari Motorola Tech3 TriX, realizzati nella sola colorazione nera, sfoggiano diverse feature smart: nello specifico, mediante un pulsante è possibile attivare il ricorso ad Assistant e Siri, ed è supportato il ritrovamento delle unità di emissione smarrite, mediante la loro ultima posizione su una mappa, all’interno dell’app Hubble Connect per VerveLife. Quest’ultima, inoltre, mette a disposizione dell’utente un sistema di equalizzazione, e l’integrazione con Alexa, a cui fare ricorso per fissare gli appuntamenti in calendario, per farsi leggere le notizie o il meteo, con cui controllare la domotica compatibile, o per riprodurre la propria musica preferita.

Secondo i piani del distributore, gli auricolari ibridi 3-in-1 Motorola Tech3 TriX saranno in commercio in India, a partire dal 16 Ottobre, in tempo per la locale stagione dei saldi Big Billion Days, con un prezzo lancio pari a 5.999 rupie (circa 70 euro), per poi stabilizzarsi a 9.999 rupie (pressappoco 116 euro).