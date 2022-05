TCL presenta la nuova smart tv Q10G 4K con mini LED

Ascolta questo articolo

Da quartier generale nel Guangdong, il marchio cinese TCL, ormai da anni stabilmente tra i più grandi produttori e venditori di apparecchi televisivi, non venendo meno alla sua fama in merito, ha ufficializzato una nuova smart TV con mini LED, la TCL Q10G Mini LED TV, in pre-ordine sullo store ufficiale presso l’e-commerce cinese JD.com, previo versamento di una caparra di 100 yuan (14 euro).

TCL Q10G (1.226 x 280 x 789 mm) adotta un pannello risoluto in 4K, da 55 (240) / 65 (288) / 75 (360) / 85 pollici (488 zone di dimmerazione), con la tecnologia che prevede l’impiego di mini LED da 50-300 micron, in modo da ridurre l’effetto alone, assicurare una luminosità (di picco, sino a 1.000 nits) di 100 volte superiore a una tradizionale LED TV, e anche un migliorato contrasto. Di base, il pannello impiegato vanta un valore di 120 Hz per il refresh rate, e una copertura al 98% per il color gamut DCI-P3.

Certificata TUV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, la TV TCL Q10G supporta vari formati dell’alta gamma dinamica tra cui spiccano l‘HDR10+, il Dolby Vision, l’HLG, l’HDR10 e il Dolby Vision IQ: l’impianto audio di bordo, certificato per il Dolby Atmos, beneficiato dalle ottimizzazioni a seconda dei vari casi d’uso (es. per migliorare i dialoghi), si affida all’integrazione di 5 speaker, che garantiscono un effetto 3D surround.

A coordinare l’insieme, ed a garantire l’operatività a svariate feature di ottimizzazione dell’immagine (es. AI MEMC, AI SR), è un processore M1, sostenuto da 4 GB di RAM e da 64 GB di storage, all’insegna di un comparto elaborativo migliorato, in questo caso di un 30%, anche per quel che concerne lo smaltimento del calore generato. Controllabile anche facendo ricorso ai comandi vocali, la smart TV Q10G di TCL comprende anche diverse porte, in modo da connettersi a un’ampia varietà di dispositivi, grazie alle USB e alle HDMI 2.1.

Per i prezzi, si parte da 4.499 yuan, circa 629 euro per il modello da 55”, che salgono a 6.499 yuan (909 euro) per quello da 65” e a 8.499 yuan (1.189 euro) per quello da 75”, per toccare il clou, 12.999 yuan (1.814 euro), con quello da 85 pollici.