TAIDU presenta il monitor da gioco M32AQH-STA con 2K e QD-Mini LED

TAIDU, brand emergente della tecnologia cinese, dopo il modello dello scorso anno, ha annunciato un altro monitor che, denominato M32AQH-STA, è adatto sia ai gamers che ai professionisti dell’immagine.

Nello specifico, TAIDU M32AQH-STA misura 715 x 594 x 235 mm e pesa 7,9 kg col supporto, che offre regolazioni in inclinazione, rotazione, sollevamento e modalità verticale: volendo, grazie al perno e all’adattatore offerti in confezione, è possibile ancorarlo a una parete grazie all’attacco VESA 75 mm x75 mm. Addentrandosi nelle specifiche, si scopre che il prodotto integra un pannello QD-Mini LED LCD IPS da 32 pollici secondo un rapporto d’aspetto a 16:10, con risoluzione 2K, ovvero a 2560 x 1440 pixel.

La retroilluminazione full-array si avvale di 576 zone di controllo: a proposito di luminosità vi sono le certificazioni SDR 800/HDR 1400 che tradiscono un ottimo contrasto (1000:1) e un’elevata luminosità di picco (1.400 nits).

Per quanto riguarda i colori, il monitor TAIDU M32AQH-STA, grazie alla profondità colore a 10-bit, vanta la resa di 1,07 miliardi di colori: vi sono anche il supporto agli spazi colore DCI-P3 (99%), Adobe RGB (99%), ed sRGB (100%). Lato gaming vi è un tempo di risposta GtG di 1 millisecondo, 165 Hz di refresh rate, il supporto verso AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, e la compatibilità con le schede grafiche che siano almeno una AMD Radeon RX 5500 e una Nvidia GeForce RTX 1060.

Sul retro ove ci sono effetti di illuminazione garantiti da due strisce di LED RGB, il monitor TAIDU M32AQH-STA ha diverse porte, tra cui una DisplayPort 1.4, una USB di tipo C con alimentazione a 15W, una USB Type-A 2.0, due HDMI 2.0 e un jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari. Non mancano, infine, come funzionalità, la protezione dall’emissione di luce blu, il Pip e il PbP (finestra in finestra e finestre affiancate). Il prezzo è di 2.599 yuan, pari a pressappoco 341 euro.