Tagg Verve Active e Noise ColorFit Icon Buzz: nuovi smartwatch per il lifestyle hi-tech

Accanto a marchi già famosi nel lifestyle hi-tech, di tanto in tanto si affacciano nuovi ed emergenti brand, come Tagg e Noise che, particolarmente popolari in India, hanno utilizzato il mercato interno per annunciare due nuovi wearable, rappresentati dai rispettivi smartwatch Verve Active e ColorFit Icon Buzz.

Il primo smartphone di questo breve recap è stato annunciato da Tagg, e assume le forme squadrate del Verve Active, prezzato a circa 47 euro (3.999 rupie) nei colori nero, oro, verde, viola, grigio. Il wearable ha un display LCD IPS da 1.7 pollici risoluto a 280 per 280 pixel, con oltre 100 watchface intercambiabili via companion app, e pulsante laterale per muoversi nell’interfaccia. Leggero al polso, visti i suoi 38 grammi di peso, comodo anche grazie ai cinturini siliconici sostituibili, il Tagg Verve Active, ovviamente in grado di ricevere le notifiche dallo smartphone associato via Bluetooth, comunque provvisto di alcune feature preinstallate (timer, cronometro, previsioni meteo, etc), può essere usato per tracciare 24 attività sportive (es. salto, arrampicata, basket, calcio, yoga, ciclismo, badminton e nuoto, essendo impermeabile IP68).

I sensori sul dorso, permettono di monitorare il sonno (in fase leggera e profonda), la temperatura corporea, la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di registrare anche il livello di ossigeno nel sangue: l’autonomia, pari a 8 giorni a carica piena, scende però a un solo giorno in caso di un uso intenso.

Se il Tagg Verve Active sembrava decisamente adatto per tenere sotto controllo alcuni sintomi da coronavirus, il rivale ColorFit Icon Buzz (44.5 x 36.5 x 11 mm per 50 grammi) di Noise, cadenzato nelle colorazioni Jet Black, Silver Grey, Midnight Gold, e Olive Gold al prezzo di circa 59 euro (4999 rupie, con promozione iniziale a 3499 rupie, corrispondenti a pressappoco 41 euro), eccelle per il suo essere smart. Di base ha un display rettangolare, di tipo TFT, risoluto a 240 x 280 pixel, diagonalizzato a 1.69 pollici, anche in questo caso con una coroncina di lato per muoversi nell’interfaccia. I cinturini, siliconici, da 20 mm, sono sostituibili.

I sensori dorsali gli permettono di rilevare il livello di ossigeno nel sangue, e la frequenza cardiaca, anche se il device non può esser considerato in tal senso un support medico: connesso con lo smartphone non solo ne riceve le notifiche, ma permette, via microfono e auricolare, anche di interpellarne gli assistenti vocali (Siri e Assistant) e di gestire da polso le telefonate, sfruttando il collegamento Bluetooth 5.1 col telefono di riferimento, potendo anche visualizzare sul piccolo minischermo del wearable l’elenco degli ultimi contatti interpellati e il registro delle chiamate. Meno impermeabile (IP67) dell’altro modello, il Noise ColorFit Icon Buzz permette comunque di attenzionare delle attività sportive, ben 9 e, in più, presenta anche un paio di giochi preinstallati. Grazie alla batteria da 230 mAh, può garantire 7 giorni di autonomia (una volta caricato in 2 ore).