Tachys Vortex 15: al CES 2021 arriva il gaming notebook con APU Cezanne

Man mano che ci si avvicina al CES 2021, continuano ad aumentare i marchi che pre-annunciano le novità che illustreranno durante l’edizione digitale della famosa kermesse di Las Vegas: tra i tanti, uno dei meno noti è senz’altro l’emergente Tachys che, per l’occasione, ha già allestito la landing page di uno dei prodotti da esibire, rappresentato dal gaming notebook Vortex 15.

Vortex 15 ha un telaio piuttosto simile a quello del produttore generalista Clevo, sobrio ma accattivante, che nell’area di digitazione esibisce una tastiera retroilluminata a RGB: aperto, palesa un display LCD IPS da 15.6 pollici, risoluto in FullHD, con un’elevata frequenza di aggiornamento (144 Hz) e una notevole copertura (72%) dello spazio colore NTSC.

Non ancora presentato, sarà il processore Ryzen 7 5800H a 8 core (da 3.2 a 4.4 GHz) e 16 thread, ad animare il Tachys Vortex 15, coadiuvato in ambito grafico dall’altrettanto inedita GPU integrata GeForce 3060 RTX che, dotata di 3.072 cuda core elaborativi, e di 6 GB di memoria GDDR6 dedicata, è di tipo “Max-P” (sigla che, a meno di un errore di battitura, indicherebbe una piattaforma da 1.700 MHz di frequenza operativa, con 115W di TDP, non modificata per il risparmio energetico, al contrario di quanto avviene per la più nota “Max-Q). Ad affiancare l’array computazionale del gaming notebook Tachys Vortex 15 saranno 16 GB di RAM (DDRF4) e 1 TB di storage ultraveloce SSD NVMe (PCIe 3.0).

Nella landing page emersa, il nuovo laptop non si fa mancare le connettività senza fili, tra cui il Wi-Fi ax/6, e diverse porte: nel modello specifico, risultano elencate una Type-C per la ricarica, un combo jack per cuffie e microfono, una HDMI, e tre USB 3.0 Type-A. A fornire la debita quantità di energia, necessaria per garantire un’autonomia di ben 12 ore, baderà una batteria dalla capienza non meglio precisata.

Nonostante il working in progress della proposta di Tachys, il notebook Vortex 15, uno dei primi con APU AMD “Cézanne”, è già corredato del prezzo col quale si esibirà agli internauti del CES 2021, quantificato nell’appetibile cifra di 1.099.99 dollari.