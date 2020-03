Sprocket Select New Edition: anche in Italia la stampante compatta istantanea di HP

È assodato che la nascita dei moderni smartphone, oltre a mandare in crisi il settore dei vecchi lettori mp3, abbia anche colpito non poco quello della fotografia: nel contempo, però, gli smartphone hanno dato vita a una vera e propria passione per gli scatti fotografici che, ad oggi, vengono per lo più condivisi sui social ma che, parimenti, possono anche essere stampati, onde ottenere un ricordo più tangibile e duraturo.

In tal senso, HP ha portato in Italia la sua ultima stampante compatta, denominata “HP Sprocket Select New Edition“, attualmente prezzata a 139.98 euro presso l’e-store ufficiale del brand: il gadget in oggetto è realizzato in plastica con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale, visto che il 50% del materiale impiegato è frutto di riciclo, e realizza stampe (5.8 x 8.7 cm), del 30% più grandi di quelle ottenibili da una Sprocket normale, su un particolare tipo di carta adesiva, ZINK, nel comodo formato portafoglio, facile da portare con sé.

In tandem con la New Edition della stampante tascabile HP Sprocket Select portata anche in Italia, il produttore americano Hewlett Packard ha messo a disposizione una migliorata companion app: quest’ultima, connessa con gli account social dell’utente, permette di effettuare ricerche via hashtag sulle foto caricate online.

Scelte le foto online, o selezionate quelle dello smartphone connesso via Bluetooth, è possibile effettuare sulle stesse dei ritocchi, delle modifiche, delle correzioni, applicare dei filtri e cornici di artisti, innestare delle funzionalità di realtà aumentata (con contenuti poi leggibili da uno smartphone previa inquadratura).

In omaggio al trend del momento, ovvero alle Storie, l’app della HP Sprocket Select New Edition permette – attraverso la funzione “Collage” – di mixare varie foto all’interno di quella che sarà un’unica stampa. L’arrivo in dote, invece di un’ulteriore feature, “ Print Anywhere“, permetterà, nell’eventualità che si sia lontani dalla propria Sprocket Select, di dialogare con le stampanti domestiche OfficeJet Pro ed ENVY Photo, per inviare da remoto gli scatti da stampare.