Soundcore Life Q30: ufficiali le cuffie con cancellazione rumore e modalità relax

Nelle scorse ore, Soundcore, brand controllato dalla cinese Anker, dedicato al comparto audio, ha presentato, con effettiva disponibilità per Novembre (su Amazon USA, per 79,99 dollari), il nuovo paio di cuffie over-ear smart Soundcore Life Q30, eredi dell’apprezzato modello Q2, rispetto al quale propongono non pochi miglioramenti.

Soundcore Life Q30 si dimostrano comode anche nel corso di lunghe “calzate”, grazie al peso (265 grammi) e ai padiglioni over-ear rivestiti in morbida pelle sintetica: una volta indossati, mettono in campo driver da 40 mm, con diaframma in seta, il cui output può essere regolato via app mobile secondo 22 diversi preset di equalizzazione, in modo da personalizzare il suono, certificato Hi-RES (in ragione dell’impedenza a 16 ohm), nonostante il Bluetooth ne vanifichi parzialmente la risposta in frequenza (da 16 Hz a 40 kHz), essendo abilitato a supportare solo i codec SBC e AAC e non anche gli altoprestazionali (96 kHz / 24 bit) LHDC e LDAC.

La presenza di due microfoni permette di beneficiare della cancellazione attiva del rumore, arrivabile via pulsante sul padiglione sinistro, switchando tra la modalità Normale, quella Trasparente (per sentire i suoni circostanti), e quella appunto ANC, a sua volta customizzabile in modo da cancellare i rumori di casa (parlottio in sottofondo, condizionatore, ventola del PC, etc), quelli outdoor (caratterizzati da medie e basse frequenze), e quelli tipici del trasporto (aerei, autobus, treni, auto, etc).

Non manca anche una modalità adibita al relax che, rimossi i suoni ambientali, permette di combinare 11 “rumori bianchi” (es. ruscello, pioggia, cinguettio uccelli, vento, onde del mare) con tanto di timer a 3 ore per accompagnare nel mondo dei sogni.

Di base, le cuffie Soundcore Q30 assicurano, grazie alla batteria da 720 mAh, un’autonomia di 60 ore con la cancellazione del rumore spenta, o di 40 ore avvalendosi di quest’ultima: in più, grazie alla ricarica rapida via Type-C (sul padiglione mancino), in attesa del full charge in 2 ore, è possibile guadagnare 4 ore extra dopo appena 5 minuti di rabbocco energetico mentre, avvalendosi del jack da 3.5 mm (con cavo in confezione, da 1.3 mt), posto sul padiglione destro, è possibile collegare fisicamente le cuffie, per un ascolto sine die.