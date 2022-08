Soundcore annuncia le cuffie Space Q45 e gli auricolari Space A40 con ANC avanzato

Ascolta questo articolo

Soundcore, costola del brand di accessoristica cinese Anker, da qualche tempo sta tentando la scalata all’Olimpo dei prodotti premium e, nell’ambito di tale non facile percorso ha annunciato, tramite il dirigente Rock Gao, il nuovo headset Space Q45 e gli auricolari tws Space A40 che, oltre a focalizzarsi su quel che i consumatori hanno chiesto, ovvero un’autonomia leader del settore e una migliorata cancellazione del rumore, hanno messo in campo anche una “riproduzione del suono migliorata, perfetta per i viaggi o l’uso quotidiano“.

Certificate Hi-Res (Wired e Wireless) oltre che per il supporto al codec LDAC, le cuffie Space Q45 (nero, con bianco e blu in arrivo entro fine anno: 149.99 euro) sono state realizzate con un particolare design rivisto per i padiglioni, tal che questi ultimi possano ben isolare dal caos esterno, risultando però comodi in ragione dell’imbottitura in memory foam. Ambedue le unità custodiscono driver da 40 mm con un diaframma formato da due strati, di cui uno in metalloceramica e uno in seta, in modo da ottenere una sonorità cristallina, dall’ampio palcoscenico, e bilanciata (posto che vi è stato un miglioramento prestazionale su tutte le frequenze).

A beneficio degli utenti arriva la tecnologia di cancellazione attiva del rumore a triplo stadio, in grado di annullare il 98% dei rumori indesiderati: non manca la cancellazione adattiva del rumore, che in sostanza adegua automaticamente l’ANC alle condizioni ambientali mentre, via app (Android / iOS) soundcore (utilizzabile anche per proteggere l’udito, magari dei giovani, limitando il volume massimo), sarà comunque possibile personalizzare l’entità della modalità trasparenza, per far passare alcuni suoni e non perdersi le comunicazioni importanti. Le telefonate, invece, risulteranno molto nitide grazie all’impiego combinato di un avanzato algoritmo AI e di due microfoni.

Tra le altre funzionalità delle cuffie Soundcore Space Q45 figura la connessione Bluetooth 5.2 con multi-punto, per collegarle a due dispositivi in contemporanea: sul versante autonomia, l’headset promette sino a 65 ore di ascolto senza ANC, che scendono a 50 con l’attivazione della cancellazione del rumore. In ogni caso, grazie alla ricarica rapida, in appena 5 minuti di rabbocco energetico, si arriva a guadagnare financo 4 ore di riproduzione.

Gli auricolari Space A40 (blu navi, bianco, nero: 99.99 euro) sono del classico tipo a gemma, in-ear (da qui l’isolamento passivo dai rumori), con gommini (5) siliconici sostituibili, di diverse dimensioni. Ovviamente controllabili tramite tocco sulle pareti esterne, questi auricolari ospitano driver da 10 mm con diaframma in metallo – ceramica, a doppio strato, per un output bilanciato (nonostante la passione per i bassi). I microfoni supportano la cancellazione del rumore che, essendo di tipo Adaptive ANC, prevede che la riduzione del rumore, sino al 98%, sia calibrata in base alle condizioni ambientali: anche in questo caso vi è il Bluetooth 5.2, con collegamento multi-punto verso due device assieme, ottenendo uno switch senza problemi dall’un all’altro.

Via app soundcore, l’utente può personalizzare il tocco degli auricolari Space A40, usare i profili audio pre-impostati o, se lo desidera, personalizzare l’esperienza d’ascolto, giostrandosi tra le 8 bande dell’equalizzatore, o ricorrendo al profilo customizzato, ottenuto dopo una rapida procedura di sincronizzazione con l’udito personale delle varie frequenze. L’autonomia, con una carica, è di 10 ore, che salgono a 50 totali con la custodia (caricabile in Type-C o wireless Qi), che mette a disposizione 4 cicli di carica: da segnalare che anche gli earpods di Soundcore hanno la ricarica rapida (10 minuti per ottenere 4 ore di riproduzione).