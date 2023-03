Sound Tower MX-ST45B: ufficiale il nuovo e potente party speaker di Samsung

Ascolta questo articolo

Samsung, nelle scorse ore, ha annunciato in Brasile un nuovo tower speaker, il Samsung Sound Tower MX-ST45B, adatto sia a contesti di uso interno, che ad animare le feste all’esterno.

Il nuovo Samsung Sound Tower MX-ST45B misura 281 x 562 x 256 mm e ha un peso di 8 chilogrammi. Ha una forma a parallelepipedo su base triangolare per separare meglio i canali destro e sinistro in ambito stereo. Essendo impermeabile secondo lo standard IPX5 non teme la pioggia e può essere usato sul bagnasciuga o a bordo piscina. Come potenza, il risultato cambia a seconda dell’uso wired o meno: connesso a una fonte di alimentazione eroga una potenza di 160 W, che diventano la metà, 80 W, affidandosi alla batteria, che garantisce un’autonomia di ben 12 ore.

Il dispositivo ha anche una retroilluminazione via luci a LED RGB, che lampeggiano a suon di musica, personalizzabili dalla companion app Sound Tower: ricorrendo a quest’ultima si può anche usare la funzione DJ Effect che ottimizza l’output sonoro in base al genere riprodotto.

Provvisto di controlli touch in cima, il nuovo Samsung Sound Tower MX-ST45B dispone della connettività Bluetooth. In tal modo può essere associato (multipont) a due dispositivi in contemporanea, a due microfoni per la modalità karaoke, ma non solo. Per disporre di una festa più immersiva si possono collegare assieme sino a 10 di speaker simili tra loro: ovviamente, è anche possibile collegare tale speaker a una smart TV.

C’è anche l’NFC per l’associazione rapida, mentre altre fonti possono essere collegate ricorrendo alle porte jack da 3.5 mm e USB (con supporto ai formati AAC, WAV, FLAC e MP3). Il prodotto risulta al momento listato solo sullo store ufficiale brasiliano di Samsung, che lo ha listato al prezzo di 2.999 real brasiliani, pari a pressappoco 540 euro, cifra per la quale si ha diritto (sino al 15 Marzo) anche a sei mesi di abbonamento gratuito a Spotify Premium.