Sony SRS-LSR200: gadget 2-in-1 con funzioni di telecomando e speaker smart

Oltre a prodotti mainstream, come TV, smartphone, cuffie, soundbar, etc, il colosso della tecnologia nipponica Sony è solito commercializzare anche accessori singolari, calibrati sui particolari gusti del mercato interno: una prova di tutto ciò è data dall’annuncio dello SRS-LSR200, un curioso ibrido tra uno speaker e un telecomando.

Sony SRS-LSR200 ha la forma di un tradizionale speaker, con tanto di avvolgimento in tessuto: grazie alla batteria, che assicura 13 ore di autonomia, al maniglione dorato di cui è provvisto, al peso accettabile (pari a 630 grammi), ed all’immunizzazione agli schizzi d’acqua, può essere facilmente portato in giro, e quindi anche all’aperto, erogando una sonorità affidata a una coppia di altoparlanti stereofonici da 2 watt cadauno, completati – con preciso focus sulle frequenze della voce umana – da un canale centrale “clear voice”.

Munito di un jack da 3.5 mm per le cuffie, onde non disturbare gli astanti o i vicini, il Sony SRS-LSR200 funge anche da estensore per l’audio televisivo, senza dover alzare il volume della TV di riferimento (denotando, quindi, una certa attenzione anche per il target anziano): volendo, però, può cumulare il proprio suono con quello televisivo, per un output complessivo più potente.

Come accennato, l’altra raison d’etre del Sony SRS-LSR200, oltre a quella di output sonoro, è quella di fungere da telecomando, via infrarossi, per la TV di casa, grazie agli eloquenti tasti posti sul tettuccio, ove spicca anche una vistosa manopola per il volume: il collegamento con la TV passa per una docking station, con la quale si dialoga in Wi-Fi a 2.4 GHz, ottenendo in cambio anche la ricarica energetica, realizzata totalmente in 3 ore.

Per entrare in possesso dello speaker-telecomando Sony SRS-LSR200, occorrerà attendere ancora qualche giorno, posto che la sua vendita principierà dal 22 di Febbraio, quando – nel mercato giapponese teatro della sua commercializzazione – sarà acquistabile al prezzo di circa 166 euro (ovvero, di 20 mila yen).