Sony LSPX-S3: ufficiale lo speaker smart che ricorda un portacandela

Portando avanti un progetto nato nel lontano 2016, la giapponese Sony ne ha annunciato la terza generazione, in veste di LSPX-S3, uno speaker con microfono per le chiamate in vivavoce dalla singolare forma “vintage” volta a ricordare una lampada a petrolio.

Il nuovo speaker Sony LSPX-S3 ha un corpo in argento minerale la cui colorazione rievoca un po’ quella delle leghe di peltro composte da stagno e piombo, spesso usate per realizzare il telaio delle vecchie lampade a petrolio: il fondo, dalla base di 94 mm di diametro, è rivestito in tessuto in modo da lasciar passare i suoni delle basse frequenze, emesse da un adiacente woofer da 46 mm, coadiuvato nello scopo da un radiatore passivo. Agganciato, vi è un cilindro in resina sintetica trasparente (vetro organico) alla cui estremità è stato connesso un sistema a 3 attuatori, incaricato di far funzionare la tecnologia Advanced Vertical Drive.

Quest’ultima fa vibrare il corpo del cilindro, che (mutuando un modus operandi già visto nel 2017 sulle smart TV Bravia OLED A1) diventa una sorta di tweeter omnidirezionale, per un output immersivo a 360°: ancora in ambito audio, è di stanza il modem per il Bluetooth 5.0, con supporto ai profili AVRCP / A2DP e ai codec AAC, SBC e LDAC, che consente anche di collegare due speaker LSPX-S3 gemelli, qualora si fosse interessati a un suono realmente stereofonico.

Sul versante dell’illuminazione, la presenza di sensori a sfioramento lungo il corpo permette all’utente di switchare tra 32 livelli di luminosità, e 4 modalità di illuminazione: nello specifico, si può optare per quella Luminosa per un uso misto, per quella Delicata (cioè soffusa) qualora si necessitasse di una calda atmosfera, senza dimenticare Lume di candela con il sussulto tipico di una vera fiammella da stoppino, e quella che sincronizza il pulsare della luce col ritmo della musica.

A garantirne il funzionamento libero in qualsivoglia stanza, e l’estrema portabilità, concorre la batteria che, rabboccata via microUSB Type-C, assicura un’autonomia di financo 8 ore: attualmente, lo speaker Sony LSPX-S3 è venduto il Germania, al prezzo di 350 euro.