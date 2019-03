Sony: cuffie ed auricolari smart, wireless e con cancellazione del rumore

Nel corso di un evento ad hoc tenutosi a Milano nel quale ha annunciato diverte soluzioni hi-tech in ambito multimediale, la nipponica Sony ha presentato diverse proposte wearable per l’intrattenimento musicale, tra cui cuffie ed auricolari con cancellazione del rumore, o destinati agli utenti sportivi che amano ascoltare musica nel corso dei propri allenamenti.

Le WH-1000XM3 (nuance argento e nero) sono cuffie in grado di garantire, per 30 ore, un sound ad alta risoluzione, con una cancellazione del rumore parametrata sull’ambiente in cui ci si trova (es. anche in aereo, grazie all’altimetro): i controlli, basati sulle gesture touch per gestire le chiamate, e la musica (passare da un brano all’altro e variare il volume), sono abilitati sul padiglione destro, ove risulta attiva anche la feature (Quick Attention) che con un sol tocco riattiva la percezione dell’ambiente esterno.

La comodità del wireless è garantita, sempre con cancellazione del rumore e nelle colorazioni blu, grigio e nero, dagli auricolari WF-1000X (154.49 euro), pronti all’istante (accesi e connessi all’ultimo device oggetto di pairing) una volta estratti dalla custodia di ricarica, e dalle cuffie WH-CH700 (119 euro) che, sempre all’ascolto dell’ambiente esterno, regolano di conseguenza la qualità dell’audio.

La rassegna degli indossabili Sony dedicati all’audio prosegue, per coloro che amano avvalersene nel corso dei propri allenamenti, con gli auricolari Bluetooth WF-SP900 (202 euro), dal design ergonomico (ad archetto), usabili anche al mare o in piscina (impermeabili IPX5/8 fino a 2 metri anche in acqua salata) per ascoltare la musica dallo storage interno, da 4 GB (21 ore di autonomia), o da fonti esterni quali lo smartphone, associato via Bluetooth (con autonomia che cala di 9 ore). Interessante, tra le varie presenti, la Voice Mode per limitarsi a percepire la voce umana, ignorando i restanti suoni ambientali.

Con cavo di collegamento tra un’unità e l’altra, gli auricolari wireless intrauricolari WI-C300 (34 euro) risultano comodi da usare, con cuscinetti di 3 misure diverse, validi nell’isolare dai rumori esterni per ben 8 ore: vengono associati allo smartphone via Bluetooth o tramite l’NFC, e sfruttano i comandi sul pad ancorato al filo per gestire la musica o le telefonate.

Nelle tonalità giallo, rosa, bianco, e nero, arrivano le sportivissime WF-SP700N (99.99 euro), cuffie a prova di sudore e spruzzi, capaci di esaltare i bassi (Extra Bass), cancellando il rumore (Noise Cancelling), ma senza isolare dall’ambiente esterno (grazie alla funzione Ambient Sound, utile quando ci si allena a bordo strada).