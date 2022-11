Sony cala la maschera: arriva a Febbraio il nuovo visore PS VR2

Ascolta questo articolo

Nel corso dell’evento dedicato (anche) alla refertazione a uso investitori della terza trimestrale del 2022, il marchio nipponico Sony ha finalmente svelato il visore PS VR2, con tanto di timing di arrivo sul mercato.

Dopo aver rivelato che negli ultimi 3 mesi, sino al 30 Settembre, ha prodotto (causa migliori condizioni logistiche e di approvvigionamento dei materiali) qualcosa come 6,5 milioni di PlayStation 5, Sony ha però abbassato la cresta nel rivelare i dati, non altrettanto positivi, sull’andamento dei suoi servizi, posto che gli abbonati a PlayStation Plus ora sono pari a un totale di 45,4 milioni (vs 47,3 milioni del trimestre precedente), con 1.9 milioni di iscritti che hanno deciso di rinunciare alla facoltà di giocare in multi-player online ai giochi delle PS4 e PS5. Brutte notizie, poi, sono arrivate anche in merito al profitto operativo calato a causa sia di quanto speso per comprare i Bungie Studios che per l’aumento dei costi di sviluppo.

Tra le novità più interessanti svelate, a farla da padrona è stato il nuovo visore PS VR2, connesso alla PS5 passando per un unico cavo (Type-C) facendo a meno di unità esterne o adattatori: il nuovo headset VR, che ha un nuovo design, con una forma circolare che rievoca la vista a 360° dei player che s’immergono nei mondi VR, di base ha all’interno un OLED Display con refresh rate variabile tra 90 e 120 Hz, 110 gradi (v precedenti 100°) di angolo visuale, una risoluzione di 2000 x 2040 pixel a occhio, lenti mobili per il distanziamento interpupillare (via regolatore a rotella), un sistema di ventilazione ad hoc per evitare che sulle stesse si formi la condensa, il tracciamento oculare e, per supportare il tracking inside-out, 4 fotocamere, adoperabili anche per tracciare i confini virtuali dello spazio in cui ci si può muovere senza problemi, con avvisi al loro delimitare e attivazione temporanea (via pulsante nella parte bassa) delle videocamere per sincerarsi, in bianco e nero, entrando nella modalità passthrough, di “cosa abbiamo intorno“.

Il nuovo visore PS VR2, collegata una videocamera HD alla console, permette di riprendere i movimenti del giocatore e di importarli nel suo gameplay VR: risulta anche possibile usare due modalità, come quella VR (contenuti VR a 360°, con una risoluzione per occhio di 4.000 x 2040 pixel in HDR) e quella Cinema (appunto per vedere anche dei film, in con refresh rate a 24/60/120 Hz, secondo una risoluzione FullHD HDR). Lato audio, invece, è stata integrata la tecnologia, per un palcoscenico immersivo a 360°, nota come Tempest 3D.

Ad esso, via Bluetooth 5.1 si connettono i controller con rilevamento tattile, grilletti adattivi, e feedback aptico, per altro presente pure sul visore stesso (in tal modo, nel gioco Resident Evil Village VR, affrontando la mutante Lady Dimitrescu, si avverte un leggero formicolio alla mano colpita e un vibrare anche alla testa): all’esordio, il visore PS VR2 sarà accompagnato da più di una ventina di giochi (sia first party che third party), tra cui Horizon Call of the Mountain, Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition, The Walking Dead Saints & Sinners Chapter 2 Retribution, e Resident Evil Village VR.

Secondo quanto comunicato, sul sito direct.playstation.com, i preordini del visore PS VR2 partiranno il 15 Novembre, in Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Belgio, UK, USA: l’arrivo effettivo sul mercato sarà il 22 Febbraio 2023, a un prezzo di 599.99 euro, per il quale si avrà diritto a un paio di cuffie, a due controller PlayStation VR2 Sense, e ovviamente al visore, ma senza alcun gioco. Volendo, pagando 50 euro in più (649.99 euro), si potrà comprare il kit comprensivo anche del gioco “Horizon: Call of the Mountains”: la basetta per la ricarica dei controller si comprerà a parte, per 49.99 euro.