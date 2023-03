Sony annuncia un combo fotografico per aiutare gli ipoteventi a fare foto

Esistono attività molto appaganti, per lavoro o diletto, che sono precluse agli ipovedenti. Una di questa è, o meglio era, la fotografia perché, dall’uso di un comune mirino, chi ha patologie debilitanti della vista vedrebbe solo una macchia variamente sfumata e niente altro. Con l’annuncio di oggi, tale limite è stato superato.

Il brand giapponese Sony da tempo porta avanti il progetto “With my Eyes” che mira a fornire esperienze visibili alla platea di 2.5 miliardi di persone con problemi alla vista che, prima, ne erano escluse. Nel Marzo del 2022 il colosso nipponico ha avviato la collaborazione con QD Laser per l’iniziativa With My Eyes 3 che ha permesso a un para-nuotatore ipovedente di viaggiare guardando e immortalando il mondo grazie a una macchina fotografica Sony cui era applicata la tecnologia di QD Laser, RETISSA SUPER CAPTURE.

Frutto di tale iniziativa è il kit concepito per l’acquisto in estate. Tale kit comprende una fotocamera DSC-HX99 che Sony ha messo al mondo nel 2018: si tratta di un apparecchio con un sensore retroilluminato da 18 megapixel provvisto di lenti con un obiettivo 24-720 mm equivalente e zoom 30x. Rispetto al modello standard, come mirino qui c’è il kit Retissa Neoviewer.

Quest’ultimo, per ora con carica via microUSB, proietta direttamente sulla retina dell’utente, non cieco (purtroppo) ma che abbia comunque serie problematiche alla vista, un’immagine con una risoluzione a 720p (quindi HD) e una profondità colore ad 8-bit: il tutto tramite l’impiego di di un laser a semiconduttore RGB. Il risultato è che persone che prima non potevano, ora possono infrangere questo limite e riescono a “divertirsi a scattare foto, ad ampliare la loro gamma di attività e scoprire nuovi orizzonti“.

Il prezzo del combo è di 599,99 dollari, pari a circa 560 euro, che è quanto il prezzo della sola fotocamera, visto che Sony si propone di coprire il costo del kit Retossa Neoviewer vendendo il tutto attraverso i propri canali: via mail e telefono Sony permetterà di fissare un appuntamento per provare il kit e vedere se sia idoneo alla propria disabilità visiva.