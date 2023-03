Sony annuncia le novità delle smart TV premium del 2023 presentate a Londra

Ascolta questo articolo

Assente al CES 2023, forse per evitare la calca, Sony ha organizzato un evento a sé in quel di Londra, per presentare le nuove smart tv premium della gamma Bravia XR con varie tipologie di pannello, tra cui QD-OLED A95L, OLED A80L, LED (X80L e X75WL), MINI LED X95L, e LED FALD (full-array-local-dimming: X90L X75L), ognuna delle quale con le sue specificità.

A parte queste, come novità, sulla nuova gamma esordisce il nuovo processore XR Cognitive. Quest’ultimo è stato potenziato e, ora, gestisce meglio le zone, aumentate, di local dimming della retroilluminazione LED, con conseguente riduzione dei fenomeni di clouding e miglioria del contrasto dinamico. Ne conseguono anche migliorie nella gestione termica del pannello, nell’ottimizzare il volume colore e l’emissione luminosa, senza trascurare il tone-mapping dei contenuti in HDR.

A tale processore sono stati assegnati nuovi algoritmi “XR Clear Image” dedicati, dopo l’analisi della qualità dell’immagine, al ridurne il rumore da compressione o la sfocatura, all’eseguirne l’upscaling, al migliorarne le sequenze in movimento e al ridurne la grana se troppo evidente. Lato audio, sono presenti degli attuatori dietro lo schermo, la cui vibrazione emette il suono (Acoustic Center Sync) ma non solo.

Il costruttore ha previsto anche ha previsto anche la tecnologia Acoustic Center Sync che permette, con speaker e soundbar compatibili, di usare la TV come diffusore centrale dell’intero sistema, mentre la tecnologia algoritmica di upmix “360 Spatial Audio Sound Mapping“, sfrutta le riflessioni sulle pareti dei sistemi audio compatibili per generare una bolla sonora che tenga conto delle caratteristiche dell’ambiente, ma anche per ottenere maggior impatto semplicemente instradando il segnale trattato, mediante passthrough eARC, a una soundbar.

In quota gaming, se vi è ancora il supporto alle funzioni “Auto HDR Tone Mapping” e “Auto Genre Picture Mode”, se attivazione del Dolby Vision e del VRR rimangono distinte, occorre però precisare che il Dolvy Vision è sempre sino a 60 Hz, tranne che nella serie OLED A95L, che arriva fino a 120 Hz e avrà via update il multi view (in parte dello schermo di gioca e in parte si guarda YouTube). Per il VRR, sino a 120 Hz, ora è possibile attivarlo o disattivarlo anche mediante la nuova voce nel Game Bar.

Al lancio non sarà disponibile, ma arriverà infine via aggiornamento la funzione Screen Size, che permetterà di personalizzare la dimensione dell’area di gioco. Rimangono, però, due su quattro le porte HDMI 2.1 da 48 Gbps.