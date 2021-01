Solo 3.0: da Hammer gli auricolari true wireless low cost con Bluetooth 5.0

Hammer, brand del gruppo polacco mPTech, ha annunciato un nuovo paio di auricolari true wireless, accessibili come da tradizione del marchio, rappresentati dagli Hammer Solo 3.0, disponibili a partire dal mercato indiano, ove sono attualmente commercializzati, tramite lo store ufficiale, a 1.899 rupie (pari a pressappoco 21 euro).

Colorati nelle nuance alternative (per ora) bianco o nero, gli auricolari senza fili Hammer Solo 3.0 esibiscono un’elegante forma a stanghetta, che li ancora debitamente al volto durante i movimenti delle attività sportive, verso cui risultano versati grazie all’impermeabilità IPX3 (contro sudore e schizzi d’acqua, che però non protegge dalle immersioni o dall’uso in doccia). Manca la cancellazione attiva del rumore, parzialmente ovviata dalla tipologia in-ear, che isola il padiglione auricolare dai disturbi ambientali.

Capaci di assicurare bassi profondi, gli auricolari Hammer Solo 3.0 beneficiano del Bluetooth 5.0 con profilo EDR (Enhanced Data Rate), in modo da ottenere brevi tempi di risposta, maggior velocità di trasmissione, e consumi ridotti: di base, possono essere utilizzati in tandem, per erogare una sonorità stereofonica HiFi ma, volendo, è possibile adoperarne anche uno solo per volta. La presenza del microfono integrato, invece, permette di gestire le chiamate in vivavoce.

Le microbatterie presenti in ogni unità, da 40 mAh, assicurano 3.5 ore di uso (o 120 ore di stand-by) anche grazie alla modalità di risparmio energetico, che li spegne una volta riposti nella custodia di ricarica (400 mAh), per un rabbocco completo che avviene in 1-2 ore. Volendo, è anche possibile gestirne manualmente l’accensione o lo spegnimento, agendo sul pulsante a sfioramento per l’On/Off.

Tipici auricolari smart, gli Hammer Solo 3.0 Truly Wireless Earbuds, compatibili con iPhone e smartphone Android, godono dei consueti comandi touch: in particolare, toccando i pulsanti a sfioramento, è possibile mettere in pausa o avviare la musica, avanzare o retrocedere di una traccia musicale, e rifiutare una chiamata (sebbene il firmware non rendiconti sul numero o il nome del chiamante).