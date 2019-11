SMS di S.Valentino arrivano 8 mesi dopo sugli smartphone

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Non saprei: è possibile che anche gli SMS, come molti dei nostri dati, vengano registrati da qualche parte. Sarà stata questa la causa dell'invio ritardato di questi messaggi? Provo a immaginare la reazione di chi ha ricevuto un messaggio da una persona morta o da un proprio ex, che avrà riaperto ferite dolorose. Tuttavia, in alcuni casi, un evento simile mi auguro abbia provocato anche sorrisi o addirittura gioia, nel ricevere un messaggio inaspettato magari proprio nel momento in cui se ne aveva bisogno. Probabilmente, in futuro non si ripeterà.