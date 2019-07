Smart Soundbar 9 e Lumiford 2.1: i diffusori audio smart incontrano l’eleganza e la poliedricità

Quando si parla di innovazione tecnologica, non è necessario pensare solo alle tecnologie dell’immagine, stanti gli ormai enormi passi avanti anche in quelle sonore, come dimostrato dalle recenti uscite delle periferiche smart di output audio Smart Soundbar 9 e Lumiford 2.1.

La tedesca Canton, specializzata nella realizzazione quasi artigianale di diffusori audio di elevata qualità, ha presentato – con un prezzo di 699 euro – la nuova Smart Soundbar 9, realizzata in un elegante corpo a parallelepipedo (870 x 90 x 100 mm) in fibra di legno a media densità, con griglia anteriore metallica e vetro lucido a copertura di alcune superfici. Dotata di 3 ingressi, e di un’uscita HDMI, compatibile con Spotify Connect e Chromecast, tale soundbar mette in campo – realizzati in alluminio – due radiatori passivi, 4 woofer, 2 tweeter, ed altrettanti midrange, in modo da poter erogare una potenza di 300 W, con un sound ad alta risoluzione (96 kHz/24-bit) compatibile con gli standard DTS e Dolby Digital.

La Smart Soundbar 9 può ampliare il numero di canali, solitamente 2.1, collegando due speaker wireless compatibili (gli Smart Soundbox 3) e un subwoofer a parte, sempre a marchio Canton (lo Smart SUB 8), ma si presta – nel contempo – alla creazione di un sistema multi stanza, grazie al Wi-Fi ed all’Ethernet LAN, che – per altro – consentono di effettuare lo streaming da Google Play Music, Tidal, Deezer, e dalla radio TuneIn. Sempre in tema di connettività, non manca il Bluetooth, sia per la gestione via telecomando, che per l’erogazione musicale verso cuffie senza cavi (mediante lo standard aptX).

Dall’India, invece, arriva l’inconsueto Lumiford 2.1, apparentemente uno speaker Bluetooth dalla forma inconsueta, a cominciare dai piedini di sostegno, realizzato con chassis in legno e avvolgimento in tessuto, sormontato come di consueto dai tasti per il volume e il controllo del BT. Tale accessorio, capace di acquisire l’audio dello smartphone via Bluetooth 4.2 o porta AUX posteriore (vicino all’ingresso per l’alimentazione), vanta una potenza da 26 W, nell’ambito di un range di frequenze che va da 90Hz a 20KHz: inoltre, dotato di microfoni, può essere adoperato per gestire le chiamate in vivavoce, o chiamare in causa Amazon Alexa.

Il clou distintivo del Lumiford 2.1, però, è dato dal tettuccio che, una volta rimosso, diventa un subwoofer 2.1 tascabile, utile per ascoltare ovunque la propria musica (in virtù della batteria da 1.500 mAh) ma che, poi riposto sulla dock, ne esalta la qualità sonora complessiva. Il prezzo ufficiale del Lumiford 2.1 è di circa 168 euro (ovvero 12.999 rupie) ma, su Amazon India, lo street price risulta già sensibilmente più basso, pari a pressappoco 114 euro (8.869 rupie).