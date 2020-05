Skullcandy: ufficiali i nuovi auricolari true wireless con localizzatore Tile

Skullcandy Inc, brand americano versato in accessori audio particolarmente iconici e trendy, ha annunciato un nuovo assortimento di auricolari senza fili, battezzati come Push Ultra, Indy Fuel, Indy Evo, e Sesh Evo, che – oltre a curare particolarmente la qualità sonora, ed a presentarsi con colori freschi e giovanili – si contraddistinguono anche per l’avere una peculiarità decisamente originale: sono ben difficili da perdere.

Gli auricolari true wireless proposti da Skullcandy, dal premium Push Ultra all’economico Sesh Evo, passando per gli intermedi Indy Fuel ed Evo, sono accomunati dall’implementazione della tecnologia geolocalizzante di Tile, in base alla quale è possibile individuarne la posizione su una mappa, grazie alla companion app, nell’eventualità che gli auricolari, o anche solo uno dei due, si trovino nelle vicinanze. Nell’eventualità che lo smarrimento sia avvenuto lontano dalla propria posizione, impostando la modalità “Persi”, o “Lost”, si otterrà la triangolazione del prodotto da ritrovare in base agli eventuali altri tag Tile che, presenti nelle vicinanze, faranno da “ponte” o “sentinella”.

Entrando nel dettaglio, gli Skullcandy Push Ultra (129.99 euro) dispongono di un gancetto modellabile per un miglior ancoraggio all’orecchio, al quale viene comunque assicurata la capacità di non isolarsi troppo da quanto accade intorno, grazie ad un design di tipo “Stay-Aware” non in-ear: impermeabili IP67, sino a un metro di profondità per mezzora, disponibili nelle colorazioni Bleached Blue, Electric Yellow, e True Black, assicurano 6 ore di autonomia (ampliabili di 2 ore extra dopo appena 10 minuti di ricarica rapida), cui se ne aggiungono altre 34 (per un totale di 40) grazie alla custodia, capace anche di ricaricarsi in modalità wireless. Dulcis in fundo, è possibile utilizzare anche un solo auricolare per volta, stante la presenza dei controlli su ambedue le unità di riproduzione.

Indy Evo (Chill Gray, Deep Red, Pure Mint, e True Black) ed Indi Fuel (Chill Gray), rispetto alla precedente generazione, sono più indossabili in quanto compattati nelle dimensioni e, in più, migliorano nella connettività: di base, integrano driver con rivestimento al titanio, con un ulteriore contributo all’output sonoro dettato dal ricorso alla modalità EQ, ed il beneficio della consueta modalità̀ di ascolto Ambient. Immuni alla pioggia e sudore (IP55), ed anche in questo caso adoperabili uno per volta, gli Indy Evo (99.99 euro) e Fuel (119.99 euro) assicurano un’autonomia complessiva ora di 30 ore (vs le precedenti 16): a distinguerli concorre la custodia di ricarica che, negli Indy Fuel, supporta la ricarica rapida delle unità sonore e può ricaricarsi in modalità wireless.

Chiudono la rassegna i più economici (79.99 euro) Sesh Evo (Bleached Blue, Deep Red, Pure Mint, e True Black) che, sempre adoperabili singolarmente, sono impermeabili contro sudore, pioggia, e schizzi d’acqua (IP55): in tema di autonomia, 6 ore, grazie alla custodia abbinata assicurano un totale di 24 ore (vs le precedenti 10) di utilizzo.