Sharp HT-SB100: in arrivo la soundbar economica con suono stereo 2.0

Ascolta questo articolo

Sharp, brand giapponese attivo anche nel ramo dei notebook (via Dynabook, ex Toshiba) grazie alla “potenza di fuoco” della controllante cinese Foxconn, ha annunciato la soundbar low cost Sharp HT-SB100, destinato ad arrivare tra qualche mese in Europa, partendo dal mercato francese ove, in quel di Settembre, sarà prezzata, tramite rivenditori partner e lo store ufficiale, a 79 euro.

La soundbar Sharp HT-SB100 ha un classico telaio a parallelepipedo, nella colorazione nera lucida, esteso per 80 cm di lunghezza in modo da potersi adattare agevolmente alle TV dai 32 pollici in su: agganciabile anche a parete, grazie all’attacco VESA, presenta sul davanti una griglia metallica e, in alto, alcuni pulsanti di controllo. Di base, è accreditata di una potenza pari a 75 watt: essendo un sistema stereo 2.0, eroga un suono surround separando alla perfezione i canali di destra e di sinistra.

Altri benefici acustici offerti dalla soundbar HT-SB100 di Sharp si sostanziano nella presenza di 3 preset, che permettono di ottimizzare la resa audio a seconda del contenuto riprodotto, permettendo all’utente di switchare tra le opzioni dedicate ai film, alla musica, o a esaltare i dialoghi e la voce in generale.

Non manca, in sede di equalizzazione, la possibilità di variare, a seconda delle proprie esigenze, l’impatto delle alte e basse frequenze. Sono tanti i modi che permettono alla soundbar Sharp HT-SB100 di connettersi alle sue fonti.

In tal senso, è possibile avvalersi della porta USB magari per collegarvi una chiavetta colma di Mp3, oppure si può ricorrere alla connettività Bluetooth, per un agevole streaming dai propri device mobili. Non manca un ingresso via jack da 3.5 mm, e una porta HDMI. Quest’ultima supporta il canale audio di ritorno, ARC, permettendo di ridurre il numero di cavi necessari e, in più, è anche predisposta allo standard CEC, tal che sarà possibile gestire la soundbar Sharp HT-SB100 usando lo stesso telecomando del televisore.