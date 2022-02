Sharp 8M-B32C1: ufficiale anche in Europa il monitor professionale 8K

Il marchio giapponese Sharp, che da qualche tempo opera sotto il controllo della cinese Foxconn, ha annunciato l’arrivo anche in Europa, ad un prezzo ancora ignoto (ma probabilmente non basso, visto che al momento dell’esordio nel mercato interno il prodotto veniva già realizzato in numero limitato di 150 unità al mese), del monitor professionale Sharp 8M-B32C1.

Il display Sharp 8M-B32C1, da 31.5 pollici, risoluto in 8K (7680×4360 pixel), adotta un pannello LCD IPS (176° di angolo visuale, in orizzontale/verticale), con il sottolivello TFT di controllo dei pixel popolato da efficienti circuiti IZCO (in Indium, Gallium, Zinc, Oxide), capace di supportare la profondità colore a 10-bit, con diversi color gamut coperti ad alti valori (85% su BT2020, 100% su sRGB, 100% su Adobe RGB, 96% su DCI–P3).

La calibrazione viene eseguita in fabbrica, con la proprietaria Uniformity Calibration Correction Technology, salvando tutti i setting necessari a garantire un bianco uniforme e colori vividi in una tabella look-up: l’utente, di tanto in tanto, potrà comunque eseguire delle calibrazioni domestiche, per accertarsi che le immagini sia renderizzate ancora in modo preciso, usando delle sonde X-Rite e il programma Display Calibration Utility.

Capace di supportare lo standard HDR (PQ ed HLG), il monitor Sharp 8M-B32C1 sfrutta un sistema di retroilluminazione Full LED Array con local dimming tal da ottenere 512 zone di controllo della luminosità, che permettono di passare da 800 a 1.000 nits di picco, vantando anche un contrasto notevole, pari a 1.000.000:1.

Con 9 ms come response rate da grigio a grigio, e 60 Hz di refresh rate, è chiara la non destinazione gamica del display 8M-B32C1, che non a caso Sharp ha corredato di varie funzioni ad hoc, per i professionisti che lavorano con le immagini (CAD, editing video, settore medicale, etc), come false color, focus peaking, out-of-color-warning, clipping della luminanza, etc. Sul piano delle porte, infine, risultano presenti un jack da 3.5 mm come uscita audio, una USB Type-A per aggiornare il firmware, una USB Type-B per connettere un PC o notebook, una HDMI 2.0 con gestione video 4K, una DisplayPort 1.2, un poker di altre 4 HDMI 2.0 che lavorano assieme, prendendosi ciascuna 1/4 dello schermo, per supportare il campionamento del colore a 4:2:2 o 4:4:4, e una HDMI 2.1 con supporto ai flussi video 8K@60Hz (via banda passante a 48 Gbps) con campionamento del colore “solo” a 4:2:0 (stante la mancanza del Display Stream Compression).