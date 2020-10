Sennheiser sugli scudi, con due cuffie smart e una neckband low cost

Sennheiser, noto brand tedesco dell’audio di elevata qualità, sempre molto attento alle esigenze degli audiofili, ha ampliato il proprio listino con tre nuovi prodotti, sostanziati – per il mercato indiano – dalle cuffie senza fili Sennheiser HD 250BT e dalla neckband Sennheiser CX 120BT, cui sono andate ad aggiungersi, per il Vecchio Continente, le cuffie aperte Sennheiser HD 560S.

Sul mercato indiano, Sennheiser ha lanciato due nuovi articoli per l’ascolto individuale, rappresentati dalle cuffie senza fili Sennheiser HD 250BT (5.490 rupie o circa 64 euro) e dalla neckband Bluetooth Sennheiser CX 120BT (3.490 rupie, o quasi 35 euro). Le cuffie, dall’aspetto minimale, dispongono di due cuscinetti over ear in morbida simil pelle, utili anche per l’isolamento passivo dai rumori mentre, con l’integrazione di un microfono, consentono agilmente di essere usate per rispondere alle telefonate.

L’esperienza sonora, nelle cuffie Sennheiser HD 250BT, è stata curata tramite l’inclusione di driver appositamente realizzati nei laboratori tedeschi dell’azienda, che in tal modo ha garantito, in omaggio ai DJ, un suono premium con bassi dinamici: in più, il Bluetooth 5.0 beneficia di codec altoqualitativi (AAC e aptX), anche a bassa latenza (aptX LL) in modo che, nel fruire di un film o di un gioco, l’audio appaia sincronizzato praticamente all’istante con quanto viene visualizzato. L’autonomia delle cuffie HD 250BT è pari, a carica completa, a 25 ore.

Sempre disponibile nei siti di e-commerce locali, oltre che su shop.sennheiser india.com sarà anche la neckband, con cavo flessibile, Sennheiser CX 120BT: quest’ultima si avvale del Bluetooth (con codec SBC, aptX, aptX LL) fermo allo standard 4.1, tramite un circuito che, però, supporta la connessione contemporanea a due diverse sorgenti audio (es. il PC e lo smartphone). Di base assicura un’autonomia pari a 6 ore, scadute le quali si rende necessaria la consueta ricarica, in 1.5 ore, via microUSB: il controllo, invece, avviene mediante un telecomandino, posto sul cavo di connessione.

Già disponibili in Europa (29 Settembre), invece, sono le cuffie Sennheiser HD 560S (199 euro), che possono essere usate con un cavo di 3 metri via jack da 6.3 mm, o con uno di 15 cm via adattatore da 3.5 mm: sempre molto comode, presentano padiglioni in vinile con cuscinetti in velluto che dovrebbe attenuare la sudorazione, mentre il formato aperto, che lascia passare l’aria, dovrebbe ridurre il calore sviluppato e il senso di pressione. Secondo quanto dichiara il costruttore, le cuffie in questione sono in grado di attenzionare un’ampia gamma di frequenze, da 6 Hz a 38 kHz, assicurano una distorsione armonica totale inferiore dello 0,05% a 90 db, e vantano un’impedenza di 120 Ohm, utile nel connetterle a qualsivoglia fonte audio.