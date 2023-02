Sennheiser HD 660S2: ufficiali le nuove cuffie cablate premium iper attente ai bassi

Ascolta questo articolo

Sennheiser, noto brand teutonico dell’audio di livello premium e professionale, ha annunciato un nuovo paio di cuffie over-ear per audiofili, con le nuove HD 660S2 che raccolgono l’eredità del modello del 2019, HD 660S, migliorato in base ai feedback ricevuto dai relativi possessori e utilizzatori.

Disponibili in finitura nera con accenti di nuance bronzea, le nuove cuffie Sennheiser HD 660S2 sono leggere, con un peso di 260 grammi, e comode: i padiglioni ellittici sono aperti, per agevolare la traspirazione, e sono ricoperti di tessuto velour. L’archetto è regolabile. La confezione d’acquisto comprende anche una custodia, un adattatore da 6,3 a 3,5 mm, e due cavi da 1.8 metri per la connessione (non essendo le cuffie di tipo wireless) di cui uno con spina bilanciata da 4,4 mm e uno con spina stereo non bilanciata da 6,3 mm.

Di base, le cuffie Sennheiser HD 660S2 comprendono driver dinamici da 38 mm con riduzione del peso per la bobina mobile in alluminio e flusso d’aria migliorato tramite un sistema di magneti ventilati: ciò ha permesso di ridurre allo 0.04% (1 kHz, 100 dB) la distorsione armonica totale per “un’esperienza di ascolto più dinamica“. Un altro grande cambiamento si è avuto con la frequenza di risonanza passata da 110 a 70 Hz in modo da ottenere una risoluzione maggiore.

Col nuovo modello si ha una gamma di frequenze che va da 8 a 41.500 Hz, contro il vecchio modello che scendeva fino a 9 Hz. Ciò si traduce in un leggero incremento che dovrebbe essere percepibile nella risposta dei bassi. A proposito di questi ultimi, il costruttore ha dichiarato di aver raddoppiato, ma senza inficiare l’equilibrio generale, la pressione sonora sulle ottave più basse (percepibile ad esempio sul LA più basso del pianoforte, a 27 Hz).

Dulcis in fundo, con le cuffie HD 660S2 si è ottenuto in dote anche un raddoppio, rispetto al vecchio modello, dell’impedenza, ora da 300 Ohm: ciò, nel caso l’utente abbia già da parte un amplificatore di buona qualità, porta a una maggior “pulizia del suono riprodotto“. Il prezzo d’acquisto di questo nuovo prodotto è di 599,00 euro, con prenotazioni già aperte e disponibilità dal 21 Febbraio.