Se avete queste app nel telefono dovete cancellarle immediatamente. Vi svuotano il conto

Non possiamo farne a meno, perchè la nostra vita, lavorativa e sentimentale, tutti i nostri hobby, le nostre uscite, i viaggi, le serate tra amici, sono custodite al suo interno.

Parlo dello smarphone, uno strumento dal quale non riusciamo a separarci, sentendoci perse se lo smarriamo o, semplicemente, lo dimentichiamo a casa per poche ore.

Le app pericolose

Lo smarphone è, senza ombra di dubbio, un dispositivo integrante della nostra esistenza ma al suo utilizzo costante quotidiano sono asosicati dei rischi ai quali occorre prestare massima attenzione. Al suo interno, infatti, scarichiamo applicazioni più disparate che sottendono notevoli pericoli. Al loro interno, infatti, possono insidiarsi malware e virus, studiati ad hoc per rubare dati sensibili o denaro dai conti dei proprietari.

Chi si occupa di smascherare queste truffe, spesso “camuffate” da nomi in codice, ha scoperto, negli ultimi giorni, ben 110 applicazioni con codici insidiosi per i proprietari di smartphone per cui, se non volete correre rischi, prestate attenzione a questo elenco che sto per fornirvi.Ecco alcune app davvero molto pericolose: card.lifecartoon.camera.pro.android, code.identifier.android, code.recognizer.android, color.spy.game, cute.kittens.puzzlegame.android, cute.love.test.android, daily.wonderfull.moment, dailycostmaster.android, dangerous.writing.note, data.securite.data, days.daysmatter365.android, days.remind.calendar, detector.noise.tool,photo.editor.best.hot, reminder.lite.sleep, am.i.the.best.friends.hh, APPodeal.test, beauty.mirror, lite, bedtimehelper.android.

Per evitare di andare incontro a questi problemi, mantenete sempre aggiornato il sistema , evitate di scaricare e installare applicazioni gratuite da parte di sviluppatori sconosciuti, installate alcuni software antivirus affidabili e controllate il vostro telefono molto spesso perchè, se avete una di queste applicazioni pericolose, potrebbero essercene altre. Se, nonostante tutto questo, vi imbattete in app che presentano dei nomi strani, o vi accorgete di problemi insoliti dopo le loro installazioni, come furto di dati o sottrazione di denaro. eliminatele subito e rivolgetevi alla Polizia Postale per capire come interrompere la truffa. Si tratta di un problema assolutamente da non sottovalutare dato che ogni giorno sono in tanti le vittime ignare di questi furti.