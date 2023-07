Samsung Galaxy Ring: il primo anello smart del colosso coreano?

Samsung è nota per essere una delle aziende più innovative nel campo della tecnologia, e non si ferma mai a sperimentare nuovi prodotti e dispositivi. Dopo aver lanciato sul mercato smartphone, tablet, smartwatch, auricolari e occhiali intelligenti, ora sembra che la società stia lavorando a un nuovo gadget da indossare: un anello smart.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Wired.it, Samsung avrebbe depositato un brevetto per un dispositivo chiamato Galaxy Ring, che sarebbe in grado di interagire con altri dispositivi tramite gesti e comandi vocali. L’anello sarebbe dotato di un microfono, un altoparlante, una batteria, una memoria e una connessione wireless, e potrebbe essere usato per controllare lo smartphone, il tablet, lo smartwatch o gli occhiali intelligenti.

Il brevetto descrive anche alcune possibili funzioni dell’anello smart, come la possibilità di sbloccare lo smartphone con il riconoscimento vocale, di scattare foto o video con un gesto della mano, di regolare il volume o cambiare canzone con una rotazione dell’anello, o di accedere a informazioni o notifiche con uno swipe sul dito.

L’idea di un anello smart non è nuova nel mondo della tecnologia, e già in passato sono stati proposti alcuni progetti simili, come il Ring Zero, il Nod o il Motiv Ring. Tuttavia, nessuno di questi dispositivi ha avuto un grande successo commerciale, forse a causa delle limitazioni tecniche o delle difficoltà di utilizzo. Samsung potrebbe avere le risorse e le competenze per realizzare un anello smart più avanzato e funzionale, e per imporsi come leader in questo settore.

Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Samsung sull’esistenza o sul lancio del Galaxy Ring, e il brevetto potrebbe essere solo una mera speculazione o un esperimento. Bisognerà quindi attendere ulteriori sviluppi o annunci da parte della società coreana per sapere se il primo anello smart di Samsung diventerà realtà o rimarrà solo un sogno.