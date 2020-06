Samsung ed LG: è sfida a suon di smart TV con risoluzione 4K

Con la ripresa dei primi eventi sportivi in gran parte d’Europa, e in molte parti del mondo, cresce l’esigenza di una smart TV capace di far apprezzare appieno tali occasioni: Samsung ed LG, con perfetto tempismo, hanno calato i propri assi in fatto di apparecchi TV intelligenti, non dimenticando – nelle relative specifiche – un occhio di riguardo per i gamers.

Da Samsung arriva in commercio (su Amazon, a 1.199 euro) una nuova QLED TV, la Q74T, per ora solo da 55 pollici (seriale QE55Q74TATXZT), caratterizzata esteticamente da una cornice nera su 3 dei 4 lati, con quello basso in Eclipse Silver, esattamente come la base a T rovesciata, ed in modo similare il telecomando One Remote.

Il pannello visuale è un LCD UHD, con tecnologia Quantum Dot, refresh rate dinamico (da 100 a 120 Hz), alto contrasto e neri vividi grazie ai LED allineati verticalmente, ed alla tecnologia Ultimate UHD Dimming, incaricata di incrementare il livello di contrasto: abilitato al supporto di diversi standard HDR (HDR10/HDR10+, HLG), il display adopera la Dual LED technology che, mediante il ricorso a LED bianchi da 6.500K e 10.000K di temperatura colore, avalla il settaggio di una diversa temperatura colore in relazione, ad esempio, ai contenuti riprodotti.

Sempre in tema di tecnologie “adattive”, la QLED TV Q74T di Samsung, animata lato hardware dal chip Quantum Processor 4K (per l’upscaling dalle risoluzioni standard, HD e FullHD), beneficia della feature Adaptive Picture che, analizzata la luminosità ambientale, tara automaticamente contrasto e luce nelle immagini, della funzione Active Voice Amplifier che, a seconda dei rumori ambientali, amplifica il volume del parlato, e dell’Adaptive Sound+ che, analizzate le scene, riproduce ogni sorgente audio, di cui abbia riconosciuto la tipologia, nel modo più opportuno.

Coordinata lato software dal sistema operativo Tizen, con facoltà di essere controllata tramite i comandi vocali per Alexa, Bixby, e Google Assistant, la QLED TV Q74T di Samsung monta i decoder per il digitale terrestre (DVB-T2) ed il satellitare (DVB-S2), con servizi interattivi (HbbTV 2.0.1) e, in più, arricchisce le proprie porte HDMI di diverse feature, tra cui il canale audio di ritorno eARC e, in ottica gaming, il VRR (Variable Refresh Rate), l’ALLM (Auto Low Latency Mode ), ed il FreeSync.

LG ha replicato prontamente all’iniziativa della connazionale Samsung con la nuova LG OLED 48CX, in cui spicca un pannello OLED 4K da 48 pollici, scelto per il suo contrasto “infinito” ed i neri “profondi“, beneficiato dagli standard Dolby Vision ed HDR10: la scheda tecnica del modello in questione menziona, a livello di immagine, un refresh rate da 120 Hz e, onde gratificare i gamers, il Variable Refresh Rate, l’Auto Low Latency Mode, e la feature NVIDIA G-Sync.

Passando all’audio della smart TV LG OLED 48CX, in Italia entro Giugno a 1.599 euro, gli speaker risultano ottimizzati con il Dolby Atmos e non manca il miglioramento dei suoni in base a quanto riconosciuto sullo schermo (AI Acoustic Tuning): i più esigenti potranno, infine, collegare in wireless sino a un paio di altoparlanti Bluetooth (BT Surround).