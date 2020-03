Samsung e Panasonic annunciano climatizzatori smart con purificazione dell’aria

Con sempre più persone costrette in casa, anche per lo smart working, a causa del coronavirus, diventa sempre più importante disporre di ambienti tenuti alla giusta temperatura, con un’aria adeguatamente igienizzata: a tale scopo, all’interno del segmento afferente alla domotica, la sudcoreana Samsung ha lanciato in commercio i climatizzatori Samsung Wind-Free, mentre la nipponica Panasonic ha replicato con un prodotto equivalente, formato dai condizionatori ICON AC.

I Samsung Wind-Free, grazie alla presenza del Digital Inverter Boost, vantano una grande efficienza nel funzionamento (quando si eroga aria calda o fredda), che consente loro di meritare la classe di consumo A+++: il risultato in questione è ottenuto anche grazie a sensori di movimento, che mettono il dispositivo in stand-by allorché venga percepita l’assenza di persone in stanza.

Provvisti, per ripulire l’aria dalle microparticelle, dagli allergeni, e dai virus, del filtro Tri-Care, i climatizzatori Samsung Wind-Free derivano il loro nome dal fatto che distribuiscono aria fresca non dal consueto bocchettone, con conseguente freddo e sgradito flusso gelido responsabile di tante cervicali o sinusiti, ma mediante una griglia di microscopici 21.000 forellini, in virtù dei quali la rumorosità di funzionamento non va oltre i 16 decibel (ottimo nel caso dell’impiego in ufficio o in un contesto di home theater casalingo).

Altro elemento clou dei Samsung Wind-Free, attualmente disponibili all’acquisto, consta nell’integrazione di un chip AI, capace di garantire sempre il miglior risultato nella climatizzazione, essendo in grado di incrociare le preferenze degli utenti con l’ambiente in cui si trova, tenendo conto anche delle temperature (esterna e interna).

Il controllo, infine, può avvenire mediante i comandi vocali impartiti ai concierge virtuali (Bixby compreso), o mediante smartphone, una volta inserito il condizionatore (provvisto di Wi-Fi) nella rete domestica, in modo che dialoghi con l’ecosistema Samsung SmartThings.

Disponibili all’acquisto partendo dall’India, attraverso l’e-commerce Flipkart, invece, sono i condizionatori, di classe AC, di Panasonic, formati dai nuovi ICON AC: questi ultimi, pure in grado di purificare l’aria, tramite un filtro PM2.5, operano anche in condizioni estreme, riuscendo a offrire un notevole raffreddamento anche a 52°, o in ambienti particolarmente umidi (es. aree costiere), grazie alla protezione Shield blu, idonea anche ad evitare che si verifichino delle perdite.