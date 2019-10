Samsung Chromebook 4 e 4+ ufficiali, con specifiche e prezzi

Attesi ormai da una settimana, sono stati ufficializzati i nuovi Chromebook 4 e 4+, notebook a base ChromeOS con tanto di Play Store, applicazioni, ed Assistant, che il costruttore sudcoreano Samsung ha ideato onde completare il proprio listino di macchine rivolte alla produttività media ed allo studio.

I nuovi Chromebook 4 e 4+ sono innanzitutto resistenti, essendo stati messi alla prova in modo da risultare immuni a sbalzi termici, urti, cadute e sollecitazioni varie: all’interno, la scelta di storage senza parti fisiche in movimento è un altro elemento utile in tal senso. Privi di corazzature, ed anzi con angoli ben smussati, risultano anche piuttosto eleganti, nella loro tonalità Platinum Titan.

Il Chromebook 4 è il più piccolo dei due (287.9 × 202.3 × 16.7 mm, per 1.18 kg), come desumibile anche dal minor numero di porte, qui consistenti nello slot per microSD, nel jack combo da 3.5 mm, e in due porte USB, di cui una 3.0 ed una Type-C. Dotato di un display LED HD da 11.6 pollici con webcam da 720p (HD), sotto la tastiera con keycaps a isola, provvista di un ampio touchpad, monta un processore Intel Celeron N4000 munito di GPU integrata UHD Graphics 600: la RAM (LPDDR4) arriva a 6 GB, e lo storage (eMMC) a 64 GB, mentre la batteria, da 39 Wh, garantisce 12.5 ore di autonomia, anche ricorrendo – in ambito multimediale – all’immersività avvolgente dell’audio Dolby Atmos (offerto dagli speaker stereo da 1.5 Watt) e sfruttando le impegnative connessioni senza fili Bluetooth 4.0 e Wi-Fi ac Gigabit.

Nel caso del fratello maggiore (359.7 × 244.9 × 16.5 mm, per 1.70 kg) Chromebook 4+ di Samsung, ci si trova al cospetto di un portatile quasi uguale, con cornici più sottili, vista la maggior diagonale del LED display da 15.6 pollici risoluto in FullHD, e qualche porta in più (una Type-C aggiuntiva). Le specifiche generali e interne ripercorrono lo stesso trend, con minime differenze per quanto riguarda l’ammontare di RAM (4 GB) e storage (32 GB): la batteria, identica all’altro modello, con i suoi 39 Wh, qui eroga un’autonomia sensibilmente minore, pari a 10.5 ore di funzionamento medio.

Con una commercializzazione già iniziata a partire dagli States, tramite i negozi BestBuy ed il sito ufficiale del brand, i Chromebook 4 e 4+ di Samsung sono attualmente listati, rispettivamente, a 229.99 e 299.99 dollari.