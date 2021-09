Roku Streaming Stick 4K: ufficiale lo smart stick con HDR10+ e Dolby Vision

A praticamente un anno di distanza dal precedente lotto di prodotti, il marchio americano Roku ha presentato l’erede del Roku Streaming Stick+ che ora, nel ruolo di dongle per smartizzare le TV, è stato sostituito dal nuovo Roku Streaming Stick 4K in arrivo in commercio, principiando dagli USA, verso la metà di Ottobre, al prezzo di 49.99 dollari.

La principale novità del nuovo Roku Streaming Stick 4K è rappresentata dal nuovo processore che, in quanto più potente del 30% rispetto al passato, dovrebbe permettere un’apertura più celere dell’interfaccia, delle app e dei vari canali mentre, di sicuro, supporta i flussi video in 4K (sulle TV compatibili) beneficiando anche di HDR10+ e Dolby Vision: il migliorato modulo per il Wi-Fi dovrebbe assicurare un raddoppio nella velocità di streaming, la copertura di una maggior distanza dal router, lo switch automatico tra le bande da 2.4 e 5 GHz a seconda di quella meno congestionata e, nel contesto di un sistema Mesh, di agganciare automaticamente l’accesso point più vicino.

Nel pacchetto d’acquisto, è contemplato il tradizionale telecomando vocale di Roku che permette d’usare i comandi vocali per controllare la piattaforma Roku, comprensivo dei canonici tasti preconfigurati per richiamare alcuni servizi di streaming. Grazie ad un offerta solo online progettata con Amazon e Walmart, sarà disponibile – per 69.99 dollari – anche il kit Roku Streaming Stick 4K+ che, oltre al dongle, aggiungerà il nuovo Voice Remote Pro che, in quanto venduto solitamente a 29.99 dollari, comporterà un risparmio complessivo di 10 dollari, beneficiando un telecomando più recente (lanciato a inizio anno), con batteria ricaricabile, due tasti programmabili, comandi vocali hands free per sintonizzarsi sul programma preferito o accendere la TV.

Nel contesto del nuovo annuncio hardware, Roku ha anche ufficializzato la discesa in campo del nuovo sistema operativo Roku OS 10.5, con una migliorata ricerca di podcast (anche video) e musica, comandi vocali per dettare le password troppo complesse e/o lunghe da digitare col telecomando, un canale live pinnabile in homepage quale guida per i Roku Channel o gli oltre 200 canali live gratuiti offerti e, quanto ad audio, i comandi vocali per richiedere di riprodurre qualcosa su Spotify o Netflix pur non essendo in uno di questi due servizi.

Sul versante dell’app mobile, l’aggiornamento del nuovo OS permetterà di pinnare come preferito da remoto un dato film o spettacolo per trovarlo a portata di mano una volta tornati a casa e accesa la TV.