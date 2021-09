Rogbid Air: ufficiale lo sportwatch con GPS, fotocamera e telefonate 4G

Dopo il modello “Panda”, il marchio cinese Rogbid è tornato sulla scena hi-tech con un nuovo smartwatch “sui generis”, rappresentato dal nuovo Rogbid Air, capace di fare le veci di un vero e proprio smartwatch in diverse circostanze, in modo che l’utente possa lasciare a casa il proprio telefono, tenendosi comunque collegato al mondo ed ai propri contatti.

Il Rogbid Air ha un corpo in plastica estremamente compatto (50 x 41 x 15 mm), certificato IP68 quanto a impermeabilità (sino a 50 metri o 5 ATM) e immunità alla polvere, collegato a un cinturino siliconico lungo 265 mm: in cima campeggia il display LCD IPS da 1.75″, risoluto a 320 x 385 pixel, di forma squadrata secondo angoli ingentiliti, con un foro in alto al centro quale sede per la selfiecamera, da 5 megapixel (con FaceID in 0.1 secondi), ovviamente utile anche per le videochiamate visto che il wearable in questione monta uno slot per una nanoSIM 4G / LTE.

L’interno protegge un assetto elaborativo a doppia CPU: il processore Spreadtrum SC9832, coadiuvato – quanto a RAM e storage – da 1+16 GB o da 4 + 128 GB, si occupa di gestire il sistema operativo Android 9.1, obsoleto ma in grado di supportare le normali applicazioni di uno smartphone googleiano con, però, detrimento dell’autonomia rispetto a un normale modello WearOS o con firmware dedicato. A tal scopo, è presente anche il processore PAR2822 facendo ricorso al quale si può innestare la modalità sportiva che, tra le altre cose, incrementa l’autonomia del 30%.

Sotto quest’aspetto, il Rogbid Air monta una batteria da 850 mAh che, caricata magneticamente in un’ora e mezza, assicura 1-2 giorni di autonomia in modalità Android, o 7-10 giorni nella modalità Lite.

Sul piano delle funzionalità, attraverso il Bluetooth 5.0 si possono ricevere le notifiche dallo smartphone, mentre il tracking delle attività sportive (oltre 10), le cui statistiche possono essere esaminate sull’app GaoFit, avviene col contributo del modulo GPS integrato (con A-GPS, Glonass) e grazie ai sensori ottici dorsali, che permettono il tracciamento della frequenza cardiaca, durante il giorno o nel corso degli allenamenti, e la stima dell’ossigeno nel sangue (SpO2). Rogbit Air può essere acquistato su Bangood, nelle colorazioni nero, rosa, o grigio, a 136.49 dollari per il modello da 1+16 GB, e a 196.49 dollari per quello da 4+128 GB.