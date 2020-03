ROG Strix GA35-G35DX: da Asus il pc desktop per gaming senza compromessi

Molto spesso, per disporre di un buon computer desktop da gaming, la soluzione migliore consiste nell’auto-assemblarselo, anche esteticamente, prevedendo le specifiche necessarie alle prestazioni che si vuole ottenere: nell’eventualità che non si sia abili in ciò, si può optare per terminali pre-asseblati ad hoc, come il nuovo ROG Strix GA35-G35DX che, intravvisto al CES 2020, è stato appena ufficializzato da Asus per gli USA.

Asus ROG Strix GA35-G35DX, caratterizzato da un lato trasparente con effetto finestra, e dai LED RGB gestibili via Aura Sync, monta processori AMD Ryzen 3000, dal Ryzen 7 3700X al Ryzen 9 3950X (16 core, 32 thread), abbinati a schede grafiche Nvidia, dalla RTX 2060 (con 6 GB dedicati) alla GeForce RTX 2080 Ti. La RAM (DDR4-3200) può arrivare a 64 GB massimi, mentre per lo storage sono presenti due slot per SSD M.2 (fino a 1 TB massimi), e altrettanti per supporti d’archiviazione da 2.5 pollici.

A dissipare il calore, interviene una struttura interna del ROG Strix GA35-G35DX che pone in “stanze” diverse le componenti che scaldano di più, a loro volta sottoposte a sistemi di raffreddamento differenti: il processore è soggetto a un meccanismo di raffreddamento a liquido, mentre la GPU è presidiata da una soluzione customizzata, ma silenziosa, a 3 ventole. In ragione di quanto visto, per l’alimentatore, sono previste soluzioni differenti, dai 500 ai 700 wa.

Versatile ed espandibile come pochi, in quanto provvisto di vari slot PCIe 4.0, tra cui due x16, altrettanti x1, e un x4, con un audio estremamente gratificante stante il supporto al codec SupremeFX S1220A, l’Asus ROG Strix GA35-G35DX è provvisto di una buona dose di porte: davanti, assieme agli ingressi per microfono e cuffie, si trovano due USB 3.2 di 1a generazione, Type-A, mentre dietro, in tandem con 4 USB 3.2 Type-A 1a gen, si trova un terzetto di USB 3.2 Type-A di 2a gen e persino una USB 3.2 2a gen Type-C.

Ovviamente, non mancano tutte le connettività del caso, col Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac, ed una porta per l’Ethernet LAN: al momento, il costruttore taiwanese non ha condiviso dettagli sull’eventuale arrivo nel Vecchio Continente per il ROG Strix GA35-G35DX.