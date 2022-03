Røde NTH-100: ufficiali le cuffie premium per professionisti dell’audio

Pur portandosi dietro una storia quasi sessantennale, il marchio australiano Røde è rinomato per i suoi accessori d’acquisizione dell’audio e, dunque, rappresenta una prima volta assoluta quella che ha visto il brand di Sidney portare sul mercato il suo primo paio di cuffie, rappresentate dalle NTH-100.

Le cuffie Røde NTH-100 (80 x 190 x 188mm, per 350 grammi) sono a design chiuso, in nero puro, di tipo over-ear: i padiglioni hanno una forma non circolare ma sagomata, che ricorda e si adatta a quella delle orecchie, in modo da garantire un miglior isolamento passivo dai rumori, e anche una maggior comodità nelle lunghe calzate. Il costruttore, sempre con lo scopo di migliorarne il comfort, ha previsto l’impiego del tessuto sintetico Alcantara, dal feel simile al materiale scamosciato, per rivestire l’archetto, in acciaio inossidabile (garantito per 25 anni), e i padiglioni (il cui cablaggio di collegamento è garantito per reggere 25 kg di forza), che presentano – nei cuscinetti – una combinazione di memory foam per la comodità e di CoolTech gel per dissipare il calore.

Sotto ogni padiglione, quindi a destra o a sinistra a seconda di come si sia comodi, via connettore, con sistema di blocco per evitare accidentali sconnessioni, è possibile collegare il cavo, che di base ha una lunghezza di 2.4 metri: Røde, però, ne vende anche di più corti (es. 1.2 metri), per evitare l’accrescersi del peso sul capo, o il manifestarsi del fruscio (“microfonia“) quando detti cavi lunghi si strofinano sui vestiti, e di colorati.

Ciò tradisce la natura modulare delle cuffie NTH-100, visto che l’utente può sostituire, oltre ai padiglioni stessi e, come visto il cavo, anche l’archetto (regolabile, con bloccaggio FitLok, in modo che – dopo aver posto le cuffie all’altezza giusta – è sufficiente intervenire sui due meccanismi di bloccaggio così denominati, per evitare di doverle riaggiustare magari quando le si trasporta in borsa o le si maneggia). Ovviamente, i cavi sostitutivi e gli altri elementi alternativi, cadenzati in 4 colori, vanno comprati a parte.

Sul piano dell’audio, i padiglioni ospitano driver dinamici dimensionati a 40 mm, la cui risposta in frequenza più piatta (5Hz-35Khz) tradisce il fatto che le NTH-100 siano adatte anche per lo streaming live, il mixaggio, il video editing, il monitoraggio audio: a tali elementi sono associati diaframmi triplo-strato Mylar, bobine mobili dal nucleo quadri-strato in alluminio ad alta tensione e, per minimizzare le distorsioni, magneti in neodimio.