Ring Battery Doorbell Plus: ufficiale con campo visivo, risoluzione e batteria migliorati

Ring, azienda del gruppo Amazon, ha annunciato il nuovo videocitofono smart con batteria Ring Battery Doorbell Plus, che va a raccogliere l’eredità del precedente Video Doorbell 3, che sarà venduto assieme al nuovo arrivato finché non se ne esauriranno le scorte.

Ring Battery Doorbell Plus misura 128 x 62 x 28 mm e può operare all’esterno visto che resiste a temperature dai meno 20 ai più 50 gradi Celsius. Rispetto agli altri campanelli smart di Ring, è il modello con la risoluzione più ampia, che raggiunge i 1536 pixel, il che dovrebbe garantire maggiori dettagli ma anche più chiari e puliti video sia durante il live streaming che durante la registrazione. Un’altra grande novità di questo modello è l’angolo visuale: rispetto al modello ancora in commercio, che aveva 155 x 90 gradi, il nuovo arrivato vanta 150 gradi in orizzontale verticale, in modo da garantire una rappresentazione 1:1 di quello che si trova davanti al video campanello, ripreso infatti “dalla testa ai piedi“.

Come il nome indica, Ring Battery Doorbell Plus ha anche migliorato, di 3 volte, l’autonomia rispetto al primo campanello Ring del 2011. Ciò, senza un aumento dimensionale della batteria, è stato ottenuto lato software con 3 funzioni che limitano gli eventi a cui la videocamera deve badare, rappresentate da People Only Mode, Motion Zones e Advanced Motion Detection. Restando nel campo dell’autonomia, tale prodotto ha una batteria facilmente sostituibile ma, per restare in funzione, può collegarsi a un accessorio per la ricarica solare, che fa da “tampone”: volendo, è anche possibile cablare il campanello per sfruttare l’alimentazione già esistente.

Trattandosi di un campanello smart, via applicazione è possibile seguire in live streaming (la connessione Wi-Fi n monobanda deve avere una velocità di minimo 1 Mbps) il feed ripreso, potendo anche dialogare con la persona che si trova davanti all’ingresso, grazie all’audio a due vie con cancellazione del rumore. Ring Battery Doorbell Plus supporta anche delle risposte predefinite per quando non si è in casa.

Ancora in quota features, Ring Battery Doorbell Plus porta in dote la rilevazione avanzata del movimento, con funzione di rilevamento del pacco che invia notifica quando il corriere deposita un pacco in un dato punto, e di privacy, visto che è possibile indicare delle zone che, a tutela dei vicini, non vanno riprese. Compatibile con Alexa, questo prodotto consente di “visualizzare il feed della videocamera del campanello su un Echo Show o Fire TV” sfruttando live view e conversazione bidirezionale.

In Europa, come dimostrato dal caso della Germania, ove Ring Battery Doorbell Plus esordirà il 13 Aprile, il prezzo sarà di 179,99 euro. Al momento non è chiaro se verrà seguita la strada dei mercati USA e Canada, ove è previsto anche un abbonamento mensile che andrà a comprendere alcune feature prima gratuite.