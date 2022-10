Redmi XT Gaming TV: ufficiale la gaming TV di Xiaomi con Dolby (Vision e Atmos)

Ascolta questo articolo

Come la casa madre Xiaomi, anche il sotto marchio Redmi sta espandendo mica poco il suo bouquet di prodotti, come dimostrato dal recente annuncio della sua gaming TV intelligente “Redmi XT Gaming TV”, già pre-ordinabile sul sito ufficiale locale di Xiaomi e, sempre in Cina, presso gli store più popolari.

La Redmi XT Gaming TV assicura una risoluzione 3840 x 2160 pixel, quindi in 4K HDR, col beneficio dell’alta gamma dinamica espresso con lo standard Dolby Vision: in tema ancora di immagine, vengono accreditate una copertura del 94% nell’ambito della scala cromatica DCI-P3 (ideale nel garantire 1 miliardo di colori) e la calibrazione in fabbrica per quel che riguarda la temperatura del colore e la curva del gamma (tal che non stupisce, quindi, che – come precisione del colore – via sia un valore del Delta E di circa 2).

Al target dei gamers, la XT Gaming TV dedica un refresh rate di 120 Hz, il supporto al refresh rate variabile VRR, ed alle tecnologie Nvidia G-SYNC e AMD FreeSync: il connubio di questi 3 elementi si rivela essere perfetto per fronteggiare problemi di shuttering e tearing nel mentre si gioca.

Sul versante audio, la Redmi XT Gaming TV vien certificata con lo standard Dolby Atmos per una buona immersività conferita ai due speaker da 12.5w cadauno, ciascuno dei quali con “tubi inverter per il miglioramento dei bassi e audio ad alta potenza“. A coordinare il tutto, compreso il supporto a funzionalità come l’interpolazione dei frame simulati MEMC a 120 Hz per rendere i video ancor più fluidi, interviene un processore con quattro core A73, assistito da una RAM dimensionata a 3 GB e da uno storage, utile anche per i propri file e le app scaricate, da 32 GB.

Le porte non mancano alla Redmi XT Gaming TV, che risulta dotata di due USB 2.0, di una digitale audio S/PDIF, di una tripletta di HDMI. di queste, due sono HDMI 2.0, mentre – ancora in favore dei gamers – l’altra è una HDMI 2.1. Ovviamente, non mancano le connettività senza fili, col Bluetooth e il Wi-Fi dual band da 2.4 e 5.0 GHz. Lato software, sono supportati i comandi vocali via assistente XiaoAi e la proiezione dei contenuti da smartphone, tablet e PC.

Per la vendita, il costruttore ha parametrato i prezzi con la diagonale del modello scelto e, in ragione di ciò, la Redmi XT Gaming TV viene a costare 2.099 yuan (289 euro circa) per la diagonale da 55 pollici, 2.799 yuan (intorno ai 386 euro) per quella da 65 pollici, e infine 4.999 yuan (pressappoco 689 euro) per quella mastodontica da 75 pollici che certo farà la felicità di chi avrà una parete bella spaziosa e un salotto ben profondo.