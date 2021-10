Redmi Smart TV X 2022: ufficiale la nuova linea di smart TV 4K low cost

Al pari di Xiaomi, anche il sotto marchio economico Redmi ha espanso progressivamente il suo ecosistema di prodotti, seppur sempre declinandoli sotto l’egida del low cost: proseguendo con questa mission e portando a concretizzazione una ridda di voci che si susseguiva dalla scorsa estate, Redmi ha presentato in Cina una nuova serie di TV intelligenti accessibili, col nome di Redmi Smart TV X 2022.

Le Redmi Smart TV X 2022 hanno un design industriale, con un corpo in metallo caratterizzato da cornici esili in alto a e ai lati (97.3% di screen-to-body), e solo di poco più visibili alla base, dove c’è l’impianto audio con 2 speaker a doppio condotto (ciascuno da 12,5 W) predisposti per il Dolby Atmos: collocabile attaccata a una parete o poggiata su una superficie piana grazie ai due piedini biforcuti in metallo presenti in confezione, la nuova serie di apparecchi TV cinese si avvale di pannelli LCD 4K (3840 x 2160 pixel) con tecnologia Full LED, caratterizzati da 120 Hz di refresh rate (per poter godere al massimo anche dei film d’azione e degli eventi sportivi), ma non solo.

Nella Redmi Smart TV X 2022 dei miglioramenti sopraggiungono anche dalla tecnologia MEMC (per aumentare il livello del framerate, partendo dai 24 fotogrammi usati nei film, in modo da ottenere una maggior fluidità visuale), da un’elevata fedeltà cromatica (E≈2), da una copertura del 94% sullo spazio colore DCI-P3, senza dimenticare il supporto al Dolby Vision e i contributi migliorativi (AI-PQ, picture quality) dell’intelligenza artificiale (invero usata anche nell’audio, via AI-AQ).

In appoggio ai gamers, confermata l’appoggio alle ultime consolle Sony e Microsoft via HDMI 2.1 (ci sono anche due HDMI 2.0 con eARC), visti i 120 Hz iniziali, un ulteriore contributo è offerto dal VRR via FreeSync Premium (con la tecnologia LFC che interviene a compensare se il framerate d’un gioco è più bassa di quella della TV) e dall’ALLM (modalità automatica a bassa latenza, switch tra alta qualità e basso segnale a seconda del contenuto analizzato del segnale).

A consentire una tale resa video e audio, nelle nuove Redmi Smart TV X 2022 è il processore quadcore (1.5 GHz) MediaTek MTK9650, realizzato a 22 nanometri e accoppiato alla GPU Mali-G51 MC1 (come nelle Xiaomi Mi TV Master Series del Luglio 2020): la RAM arriva a 3 GB, mentre lo storage si ferma a 32 GB, sufficiente a ospitare il sistema operativo MIUI for TV 3.0 con comandi vocali a campo lungo. Sul retro, a completamento dell’array di porte, spiccano un paio di USB Type-A, una Ethernet, una porta per il connettore audio-video AV, e la S/PDIF magari per connettere un impianto audio più potente.

Equipaggiate col Bluetooth e il Wi-Fi, le smart TV X 2022 di Redmi sono in prevendita a 2999 yuan (403 euro circa) per il modello da 55 pollici, e a 3.999 yuan 3999 yuan (537 euro) per il modello da 65 pollici, con gli acquisti che saran possibili dal 31 Ottobre presso Xiaomi Youpin, Xiaomi Mall e JD.com.