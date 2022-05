Redmi Smart TV A75: ufficiale con risoluzione 4K, 75 pollici e Android TV

Ascolta questo articolo

Dopo il modello A58, provvisto di un pannello da 58 pollici risoluto a 3840 x 2160, col 95.4% di screen to body e il supporto verso 1 miliardo di colori, il sotto brand di Xiaomi noto come Redmi ha annunciato in Cina la successiva e ancor più imponente Redmi Smart TV A75.

Il nuovo modello di TV intelligente ha un corpo unibody in metallo, con cornici molto sottili (97.8% di screen-to-body): ciò, unito al fatto che venga impiegato un pannello da 75 pollici, e che siano presenti due speaker da 10W cadauno, assicura all’utente una notevole immersione nei contenuti che fruisce. Il pannello adoperato ha una risoluzione 4K (quindi da (3840×2160 pixel), con 1 miliardo di colori primari coperti, l’estensione del 78% sulla scala cromatica DCI-P3, in modo da restituire alle immagini la riccetta di dettagli della realtà con una transizione fluida tra le tonalità.

Non adatto al gaming, visti gli 8.5 ms di tempo di risposta e i 60 Hz di refresh rate, la Redmi Smart TV A75 non supporta la visualizzazione dei contenuti in HDR, a causa del fatto che la luminosità di picco arriva sino a un massimo di 300 nits. A sostenere le elaborazioni e i miglioramenti dell’apparecchio in questione è un processore provvisto di 4 core Cortex-A35, con l’assetto logico che si completa con 1.5 G di RAM e 8 GB di storage.

Sul piano delle porte, la Redmi Smart TV A75 ha un ingresso AV, una porta Ethernet, due HDMI (es. per consolle e un dongle Fire TV), due USB Type-A, e un’interfaccia S/P per un altoparlante esterno qualora si reputasse non sufficiente l’audio integrato nella stessa TV.

Per il sistema operativo, è stato scelto Android TV che, grazie all’interfaccia proprietaria MIUI TV, migliora l’interazione con gli smartphone dell’azienda e permette di controllare la domotica compatibile (es. visualizzare la videocamera di sorveglianza). Attualmente, la Redmi Smart TV A75 è prezzata in Cina a 3399 yuan, corrispondenti a pressappoco 489 euro nostrani: non si conoscono eventuali piani per un relativo esordio anche nel mercato europeo.