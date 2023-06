Razer Moray: i nuovi auricolari in-ear per gaming e streaming

Razer, il noto marchio di periferiche dedicate ai gamer, ha presentato i suoi nuovi auricolari in-ear, i Razer Moray. Si tratta di un prodotto pensato per offrire un’esperienza sonora di alta qualità, sia per chi gioca che per chi crea contenuti audiovisivi. I Razer Moray sono dotati di driver da 10 mm con certificazione THX, che garantiscono una riproduzione fedele e bilanciata delle frequenze, con bassi potenti e alti nitidi.

La risposta in frequenza va da 20 Hz a 24 kHz, l’impedenza è di 32 ohm a 1 kHz e la sensibilità è di 106 decibel. Inoltre, grazie alla tecnologia THX Spatial Audio, i Razer Moray sono in grado di simulare un effetto surround a 360 gradi, aumentando il senso di immersione e la percezione spaziale dei suoni. I Razer Moray sono anche ergonomici e confortevoli, grazie al design in-ear che si adatta alla forma dell’orecchio e ai gommini in silicone di diverse misure inclusi nella confezione.

Il cavo è intrecciato e resistente, e integra un microfono omnidirezionale con cancellazione del rumore, ideale per comunicare con gli altri giocatori o per registrare la propria voce. Il microfono è dotato anche di un pulsante multifunzione, che permette di controllare la riproduzione musicale, le chiamate e l’attivazione dell’assistente vocale.

I Razer Moray sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, grazie al connettore jack da 3,5 mm. Si possono collegare a PC, console, smartphone, tablet e altri dispositivi audio. Inoltre, sono inclusi due adattatori: uno per il controller Xbox e uno per il connettore USB-C, che consente di sfruttare la tecnologia THX Spatial Audio anche su dispositivi senza jack audio. I Razer Moray sono dotati anche di un sistema di isolamento passivo del rumore ambientale, che raggiunge fino a 36 decibel. Questo permette di godere della propria musica o dei propri giochi senza distrazioni. I cavi sono OFC MMCX scollegabili con guaine flessibili a spirale elastiche, che offrono una maggiore durata e una minore probabilità di aggrovigliarsi.

La presa mini plug a 4 poli a forma di L ha una placcatura in oro che assicura una migliore trasmissione del segnale. I Razer Moray sono disponibili sul sito ufficiale di Razer e presso i principali rivenditori online e offline, al prezzo di 99,99 euro. Si tratta di un prodotto interessante per chi cerca degli auricolari in-ear versatili e performanti, in grado di soddisfare le esigenze dei gamer e dei creatori di contenuti. Nella confezione si trovano anche una custodia resistente agli spruzzi in similpelle con zip, un moschettone Razer, sei paia di cuscinetti in silicone di tre taglie diverse e sei paia di cuscinetti in memory foam di tre taglie diverse. Questi ultimi offrono un comfort superiore e una migliore aderenza all’orecchio.