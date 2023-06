Razer Blade 14, il portatile gaming più potente con AMD Ryzen 9 7940HS

Razer, la nota marca di periferiche e dispositivi dedicati al gaming, ha presentato il suo nuovo portatile gaming, il Razer Blade 14, che si distingue per essere il primo modello della marca ad adottare un chipset AMD Ryzen 9 7940HS, con una CPU a 8 core e 16 thread caratterizzata da una frequenza massima di 4,6 GHz e da un TDP di 35 W. Si tratta di una soluzione esclusiva per Razer, che promette prestazioni eccezionali sia nel gaming che nelle applicazioni professionali.

Il Razer Blade 14 ha uno schermo da 14 pollici con tre opzioni di risoluzione e frequenza: Full HD a 144 Hz, QHD a 165 Hz o 4K OLED a 60 Hz. Tutti i pannelli sono dotati di tecnologia AMD FreeSync Premium e coprono il 100% dello spazio colore DCI-P3. Il design è elegante e minimalista, con uno chassis in alluminio spesso solo 16,8 mm e un peso di 1,78 kg. La tastiera è retroilluminata con effetti RGB personalizzabili tramite il software Razer Chroma.

Per quanto riguarda la scheda grafica, il laptop Razer Blade 14 offre una NVIDIA GeForce RTX 3060 o una RTX 3070, entrambe con 6 GB di memoria GDDR6 riservata e un TDP di 80 W. La RAM è da 16 GB DDR4-3200, mentre lo storage è affidato a un SSD PCIe da 1 TB, espandibile tramite una porta M.2. La connettività include Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, due porte USB-C Thunderbolt 4, due porte USB-A 3.2 Gen 2 e una porta HDMI 2.1.

La batteria è da 61 Wh, con carica rapida (80% in un’ora via Type-C) e limite di carica (Battery Health Optimizer) per allungarne il ciclo vitale, e garantisce fino a 12 ore di autonomia. Il Razer Blade 14 si propone come il portatile gaming più potente del mercato, grazie alla combinazione tra il processore AMD Ryzen 9 7940HS e la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX. Questa coppia permette di giocare a tutti i titoli più recenti con effetti ray tracing e DLSS, sfruttando al meglio lo schermo ad alta risoluzione e frequenza.

Inoltre, il portatile è in grado di gestire anche le applicazioni più impegnative, come l’editing video, la modellazione 3D o il rendering. Il Razer Blade 14 non rinuncia però alla portabilità e alla versatilità, grazie al suo design sottile e leggero, alla sua tastiera RGB e alla sua batteria da 61 Wh. Il portatile è infatti facile da trasportare e da usare in diverse situazioni, sia per lavoro che per svago. La tastiera RGB offre un tocco di stile e di personalizzazione, mentre la batteria assicura una buona autonomia in uso normale, anche se non in gaming. Il Razer Blade 14 sarà disponibile in Italia a partire da luglio, con un prezzo di partenza di 2.199 euro per la versione con RTX 3060 e schermo Full HD. Le altre configurazioni avranno un costo maggiore, fino a 3.099 euro per quella con RTX 3070 e schermo OLED. Si tratta di un prodotto molto interessante per gli appassionati di gaming e di prestazioni elevate, che vogliono un dispositivo portatile e versatile.