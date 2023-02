Razer 15 2023: ufficiale il nuovo notebook da gaming

Ascolta questo articolo

A poche settimane dalla presentazione dei Razer Blade 16 e 18 (con chipset sino a 24 core e 32 threads) al CES 2023, Razer ha presentato la nuova generazione, 2023, del Razer Blade 15 sostanzialmente immutato rispetto al predecessore, a parte dei piccoli ma significativi cambiamenti.

Razer Blade 15 2023 è del 25% più piccolo del predecessore, ma anche più trasportabile del Blade 16 visto che, rispetto a quest’ultimo che ha 21,9 mm di spessore e 2,45 kg di peso, il nuovo arrivato ha uno chassis in alluminio anodizzato nero lavorato di precisione CNC con misure da 16,99 x 235 x 355 mm e un peso di circa 2 kg. Le porte del corpo macchina, sormontato da una tastiera retroilluminata RGB e con Precision touchpad, sono davvero tante.

La mancanza di una RJ45 viene colmata col supporto alle connettività senza fili Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6E via schedina Killer. Per il resto, si trovano una HDMI 2.1, un lettore di schede SD UHS-II, un combo jack audio da 3.5 mm, tre USB Type-A 3.2 Gen 2, e due USB Type-C 3.2 Gen 2 con Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0 sino a 100W, e DisplayPort 1.4.

Il display del Razer Blade 15 2023 non introduce né il formato 16:10 dei fratelli maggiori dai quali non mutua nemmeno i miniLED. Si trova quindi un display LCD IPS da 15,6” in 16:9, con risoluzione QHD a 1440p, 240 Hz di refresh rate, 2.5 ms di tempo di risposta, supporto all’NVIDIA G-Sync, calibrazione in fabbrica, copertura, 100% di copertura spazio colore DCI-P3, con probabilmente 300 nits di picco quanto a luminosità. La webcam, FullHD, supporta l’autenticazione Hello via infrarossi mentre gli speaker, stero, supportano l’audio spaziale THX.

Come elaborazione, Razer Blade 15 2023 ha il chipset 14 core 20 threads Intel Core i7-13800H con clock massimo a 5.2 GHz che può essere supportato con una Nvidia GeForce RTX 4060 da 110 W di TGP (2.499 dollari) o da una RTX 4070 da 140 W (2.799 dollari). LA RAM, DDR5 5.200 MHz dual channel, va da 16 a 64 GB, mentre lo storage SSD, PCIe Gen4 M.2, va da 1 a 4 TB visto che ci sono due slot. La batteria, da 80 Wh, con carica rapida via caricatore GaN da 230W, arriva a 6 ore di autonomia.