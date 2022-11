R6 Mark II: ufficiale la velocissima mirrorless di Canon

Ascolta questo articolo

A poche ore di distanza dal varo di un’interessante soluzione fotografica da parte di Fujifilm, la rivale Canon ha risposto con una propria proposta di mirrorless, rappresentata dalla nuova full-frame R6 Mark II che va a raccogliere (a partire da 2.989,99 euro) l’eredità del modello R6 presentato due anni fa.

La nuova Canon Canon R6 Mark II (138,4×98,4×88,4 mm per 670 grammi memory card compresa) si avvale di un sensore CMOS da 35,9×23,9 mm risoluto a 24.2 megapixel che, presieduto dal processore DIGIC X, anche grazie all’intelligenza artificiale, riconosce animali, persone e mezzi come treni e aerei sì da tracciarli in modo nitido. Nel nuovo device è confermata la tecnologia sviluppata sin dal 2013 nota come Dual Pixel CMOS AF II che usa metà dei fotodiodi (raddoppiati) per le fotografie e metà per l’autofocus, in modo da non perdersi i soggetti anche in caso di repentini avvicinamenti e allontanamenti dal sensore della fotocamera.

Nella Canon R6 Mark II la stabilizzazione permette di spingersi sino a 8 stop, ed è accreditata una notevole velocità, che si ravvisa tanto nei video, girabili in 4K a 60 fps quanto nelle foto, con raffiche di 40 frame per secondo. Tornando a proposito dei video, si può registrarli con una gamma dinamica più alta di quella garantita dal Canon Log, attraverso il Canon Log 3, e sono contemplate modalità anche molto creative, come quella che consente l’autofocus in FullHS sino a 179,82fps per lo slow motion. Lato audio, è possibile ottenere la registrazione col microfono stereo integrato.

All’interno dello chassis immune a polvere e acqua, realizzato con una resina di policarbonato rinforzata con la fibra di vetro e in lega di magnesio, il migliorato sistema di dissipazione del calore della Canon R6 Mark II permette ora si cimentarsi sino a 6 ore di riprese in 4K@30p, o in riprese di 40 minuti operando in 4K 60p e fino a 6 ore in 4K 30p. L’esterno palesa un mirino via OLED da 0,5″ a colori EVF, con copertura di circa il 100% e, con la medesima copertura, un monitor Clear View II da 3″, copertura 100% circa.

La connessione della Canon R6 Mark II avviene mediante il Wi-Fi n e il Bluetooth 5, che permettono di trasferire facilmente, via app, i contenuti al proprio telefono, mentre via USB Type-C 3.2 2a gen si può usare la fotocamera come webcam per il Mac o il PC: non mancano lo stereo mini jack, una HDMI micro out tipo D (es per riprodurre i contenuti sullo schermo della TV) e due slot per le schedine SD/SDHC/SDXC, UHS-II.