QNED 2022: LG elenca le serie di smart TV previste per il mercato italiano

Dopo i primi accenni al CES 2022 di Las Vegas di inizio anno, LG ha esplicitato dettagli aggiuntivi della sua nuova gamma di smart TV con tecnologia QNED previsti per il mercato italiano a partire dal mese di Aprile appena iniziato.

In posizione di comando, nella nuova infornata di apparecchi televisivi con Quantum NanoCell Color Technology, è presente la serie QNED99 8K: quest’ultima propone pannelli (verosimilmente IPS) LCD risoluti in UHD, diagonalizzati nei tagli da 65, 75 e 85″, con un refresh rate da 100 / 120 Hz: i mini LED assicurano un controllo preciso della luminosità tramite la tecnologia Precision Dimming Pro+: nella variante “monstre” da 86” la retroilluminazione Full LED Array con local dimming permette, grazie a 30mila mini LED, di ottenere tra 2.400 e 2.500 zone di controllo. A livello elaborativo, entrano in gioco il processore Processore Alpha 9 ed l sistema operativo webOS 22.

Un gradino sotto (es. per le zone di controllo garantite dalla retroilluminazione di tipo Full LED Array con local dimming), la serie QNED91, esteticamente simile a tutte le altre del recap, si avvale di LCD UHD, ovviamente con Quantum NanoCell Color Technology, nelle diagonali da 65, 75 e 85″: ad animarle, assieme al webOS 22, è il processore Alpha 7, che offre il suo aiuto nel gestire le tecnologie di miglioramento dell’immagine in dotazione, come la Precision Dimming Pro con Mini LED.

La serie QNED87 declina i suoi LCD UHD nei tagli da 55, 65, 75 e 85″: anche qui vale l’ipotesi dell’IPS. Il refresh rate è tra 100 e 120 Hz ed è sempre presente anche la tecnologia Precision Dimming con Mini LED: la retroilluminazione, pur mutuata dalla serie superiore, e quindi via Precision Dimming grazie ai mini LED, offre meno zone di controllo. Processore (Alpha 7) e firmware (webOS 22) sono confermati anche in questo caso.

Le serie QNED81 / QNED82 condividono quasi tutte le specifiche: si parla, quindi, della Quantum NanoCell Color Technology applicata a LCD UHD con 100 / 120 Hz di refresh rate, col local dimming, però, che è solo “Dimming Pro“, all’insegna di una differenziazione con le serie di fascia più alta evidenziata anche in sede di retroilluminazione, qui di tipo Edge LED con local dimming. Come differenze tra le due serie, si parte dall’estetica per arrivare alle diagonali: la QNED81 è rifinita in Dark Meteor Titan, e ha tagli da 50, 55 e 65”. Diversamente, la QNED82 è rifinita in Frozen Silver, ed è prevista nelle diagonali da 50, 55, 65 e 75”. Da segnalare che, in assenza di conferme ufficiali, appare probabile che i tagli da 50” siano VA quanto a tipologia di pannello, mentre tutti gli alti dovrebbero essere IPS.