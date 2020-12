PX7 Carbon Edition: in Italia le nuove cuffie ibride di Bowers & Wilkins

Apprezzato per aver portato in Italia anche vari accessori sonori di Philips e Astell&Kern, la nostrana Audiogamma ha ufficializzato l’arrivo nel Bel Paese delle cuffie circumaurali (quindi around ear) PX7 Carbon Edition del marchio britannico Bowers & Wilkins, già apprezzato anche per gli iconici (anche nella firma audio) diffusori della serie 800.

Le cuffie Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition presentano un rivestimento in schiuma nera attorno alla struttura dell’archetto, redatto in fibra di carbonio, grazie al quale il tutto si conserva resistente e leggero (310 grammi), comodo anche durante le lunghe calzate: pieghevoli nei padiglioni, le stesse possono essere agilmente riposte nella custodia rigida in dotazione.

La qualità nell’erogazione del sound è affidata a driver da 43.6 mm, con risposta in frequenza da 10 Hz a 30kHz, 20 kΩ di impedenza, 0.3 di distorsione, mentre l’integrazione di 4 microfoni permette sia di gestire le telefonate che di garantire la cancellazione attiva del rumore (ANC): quest’ultima può essere settate secondo i 4 livelli di auto, alto, basso, spento, senza contare la facoltà di scegliere anche il livello dei rumori esterni dal lasciar passare, per essere consapevole di chi ci parla accanto o nel caso ci si alleni a bordo strada.

In auge la connettività Bluetooth 5.0 (con codec AAC, SBC, aptX classic/HD/adaptive, e pofili HSP, a2DP, HFP, AVRCP), le cuffie Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition si collegano anche con due dispositivi in contemporanea e, in quanto smart, mettono la musica in pausa anche sollevando uno solo dei due padiglioni. Tramite i sensori di prossimità, invece, vanno del tutto in stand-by quando sfilate e, in tal modo, contribuiscono alle 30 ore di autonomia della batteria (anche tenendo ANC e Bluetooth attivi), caricabile via microUSB Type-C, in modo rapido (in 15 minuti riguadagna 5 ore di funzionamento).

Se ancora non bastasse, è possibile proseguirne l’utilizzo sine die, usando il cavo USB-C / USB-A da 1.2 metri in dotazione, per un uso cablato. Al momento, le cuffie Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition possono essere acquistate secondo un listino ufficiale pari a 399 euro.