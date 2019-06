Prova costume alle porte? Come mettersi in forma con la smart t-shirt Xiaomi Zenph e il tracker isometrico Activ5

In vista dell’imminente prova costume, urge mettersi in forma, tanto più che il tempo a disposizione per farlo, è ormai sempre meno. Le hardware house, più o meno note, sembrano esserne consapevoli, tanto che Xiaomi ha presentato il partenariato per una t-shirt smart con funzioni traccianti, e la californiana Activbody ha annunciato un tracker portatile per gli allenamenti isometrici.

La sempre più prolifica piattaforma Youpin, allestita da Xiaomi per finanziare i progetti di aziende partner, ed aiutarli ad arrivare sul mercato, ha segnalato l’avvio del crowdfunding per la “Smart Fitness Sportswear” realizzata da Zenph, già apprezzata per le sue magliette traspiranti dedicate al mondo degli sportivi.

La nuova Zenph Smart Fitness Sportswear è in grado di assicurare un’ottima vestibilità, comodità, capacità contenitiva, e traspirazione del sudore, grazie all’elasticità ottenuta dalla tecnologia tedesca SensElast 3D che, tra l’altro, permette anche l’impiego, tra i tessuti della t-shirt, di appositi sensori a film, Intexar, realizzati da DuPont, idonei a tracciare tutta una serie di valori: nello specifico, è possibile rilevare il battito del cuore, la pressione cardiaca, ma anche la correttezza dei movimenti eseguiti, ed il ritmo respiratorio.

Tali informazioni, rilevate per un’ampia serie di attività sportive attenzionate, assieme all’ECG eseguibile in tandem con l’apposito rilevatore integrato nella capsula di forma quadrangolare posta sul torace, vengono, poi, inviate all’applicazione per smartphone, via Bluetooth 4.2, e quindi analizzate statisticamente: sempre dalla compaion app è possibile settare dei particolari allarmi, in modo che scattino per segnalare pericoli per la salute, o uno stato di eccessivo affaticamento. Il tutto con una precisione non ravvisabile con una smartband da polso, ma più affine a quella di una fascia cardio professionale. Il prezzo attuale della Zenph Smart Fitness Sportswear, appunto su Youpin, è di circa 25 euro (199 yuan) che non dovrebbero variare di molto per quando, a partire dal 20 Luglio prossimo, tale wearable dovrebbe fare la sua comparsa sui principali importatori internazionali.

Un tipo molto particolare di allenamento, preferito in quanto poco impattante sulle articolazioni, è quello di tipo isometrico (es. contrarre l’addorme respirando ed inspirando, o con gli addominali, esercitare pressione su una superficie, etc), che crea tensione nel muscolo senza che quest’ultimo debba estendersi per poi riaccorciarsi. Activbody, proprio per misurare gli esercizi a base isometrica, ha annunciato l’accessorio portatile Activ5, abile nel rilevare pressioni superiori anche a 90 kg (o 200 libbre), inviando i dati alla companion app per Android e iOS: in questo secondo caso, il gadget – compatibile con l’Apple Watch e gli iPhone – è capace di condividere i dati con l’app Salute (Apple Health).

All’interno di un set che comprende anche tappetini per gli allenamenti (es. contrazioni delle gambe o delle natiche) e uno stand per il tracker smart, quest’ultimo, denominato Activbody Activ5, è già acquistabile su Amazon, al prezzo di 179.78 euro.