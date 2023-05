Proscenic DustZero S3: scopa aspirapolvere hi-tech per la pulizia domestica

Proscenic, leader cinese nelle soluzioni di elettrodomestici smart per la pulizia della casa, ha elaborato un’altra soluzione per semplificare la routine della pulizia quotidiana in modo da liberare tempo per altre attività: ciò è avvenuto attraverso la presentazione, via comunicato stampa, della nuova scopa aspirapolvere Proscenic DustZero S3.

Quest’ultima, dal peso di appena 3 Kg, si sposta facilmente in casa, raccogliendo la polvere in un capiente sacchetto bastevole a contenere 30 giorni di polvere e particelle sottili, catturate dal motore di aspirazione brushless da 450W che permette di sprigionare una potenza di aspirazione pari a 30.000 KPa. L’interno del vano in cui si trova questo sacchetto è sigillato, in modo da evitare la dispersione della polvere, proposito coltivato anche grazie alla base.

Quest’ultima non solo si occupa della ricarica o di ospitare vari accessori dell’aspirapolvere DustZero S3 di Proscenic, ma si occupa anche di svuotare il sacchetto evitando il ricircolo in aria della polvere durante questa fase delicata. Secondo le informazioni del costruttore, il nuovo aspirapolvere annovera 4 modalità di pulizia: quella di routine si può fare con il livello ECO mentre quello Hight Power è consigliato quando c’è molta polvere.

Turbo è il massimo livello di potenza aspirante ma è comunque possibile impostare il tutto su Auto, che regola automaticamente la potenza a seconda del pavimento incontrato, in modo da ottenere un buon compromesso tra la pulizia da fare e l’autonomia, che è tra le più elevate sul mercato, pari a 60 minuti. In ogni caso operano sempre 5 strati di filtrazione e un sistema di sterilizzazione UV.

Il nuovo aspirapolvere Proscenic DustZero S3 ha un faro a LED, che illumina quelle zone buie, come sotto il letto o sotto il divano, dove è impossibile capire la quantità di sporco che vi si annida: un display a LED permette di visionare le indicazioni sulla manutenzione, di attenzionare la modalità di lavoro scelta, e di visionare il livello d’energia residua sulla batteria, per decidere quand’è il momento di riporla in carica.

Come prezzi, DustZero S3 di Proscenic è in vendita nello store ufficiale del brand prezzo l’e-commerce Amazon, ove viene prezzato secondo un listino di 399 euro, comprensivi di una spazzola motorizzata (per tappeti e pavimenti duri), di una rotonda (per polvere e capelli), e di una bocchetta per fessure lunghe (es. per angoli e fessure).