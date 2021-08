Project Rock Over-Ear Training: cuffie sportive by JBL e Under Armour firmate The Rock

Proseguendo la collaborazione con Dwayne “The Rock” Johnson che ha già dato vita alle sneakers da palestra Project Rock 4, il brand Under Armour, noto per l’abbigliamento sportivo, ha ufficializzato anche un paio di cuffie “sportive” smart, le Project Rock Over-Ear Training, realizzate in collaborazione con il marchio JBL.

Le cuffie Project Rock Over-Ear Training presentano un archetto con materiale aderente, per non scivolare via in caso di sudore, al quale resistono grazie alla certificazione IPX4: i padiglioni, ripiegabili, esibiscono all’esterno dei pulsanti per gestire la musica ed anche il ricorso agli assistenti vocali (Assistant / Alexa), e risultano effigiati col canonico logo Brahma Bull mentre, a contatto con l’orecchio, sono presenti dei cuscinetti in tessuto a veloce asciugatura, che possono anche essere rimossi e lavati a mano.

Tecnicamente, le cuffie Project Rock Over-Ear Training ospitano driver dinamici da 40 mm con 20 Hz – 20 kHz di risposta in frequenza e 32 ohm di impedenza, la cui firma sonora, JBL Charged Sound, è stata calibrata in base ai gusti di The Rock: pur essendo presente l’isolamento dai rumori esterni tipico del formato over-ear, non manca la cancellazione attiva del rumore, ANC, con modalità AmbientAware per restare consapevoli di quel che accade attorno (quando ad es. ci si allena a bordo strada) e TalkThru, per parlare con chi sta accanto, magari l’allenatore, senza dover sfilare le cuffie.

Predisposte per il Bluetooth 5.0 (con codec AAC, SBC e profili HFP V1.7, A2DP V1.3, AVRCP V1.6), con in più il Fast Pair (accoppiamento rapido) verso i device Android, le cuffie Project Rock Over-Ear Training, grazie alla batteria da 610 mAh, assicurano 45 ore di funzionamento (35 con l’ANC), potendo recuperarne 2 in appena 5 minuti grazie alla carica rapida JBL Speed ​​Charge via microUSB Type-C.

Volendo, è possibile risolvere del tutto il problema autonomia optando per il funzionamento cablato delle nuove cuffie Project Rock Over-Ear Training grazie al cavo con jack da 3.5 mm presente nel kit di vendita che, al prezzo di 299,95 dollari negli USA (sugli store di Under Armour e JBL) o di 299 euro in Francia, comprende anche un anno di abbonamento gratuito al servizio MapMyFitness per il monitoraggio degli allenamenti.