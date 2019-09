Pro Treck PRT-B50: in arrivo il nuovo orologio smart ibrido di Casio

La nipponica Casio Computer, nota per i suoi cronografi anni ’80, è da tempo attiva anche negli orologi ibridi, grazie alla serie Pro Treck che, di recente, si è arricchita di tre nuovi modelli di PRT-B50, sostanzialmente differenziati per le colorazioni arancione, blu, e nero.

Casio Pro Treck PRT-B50, contraddistinto da una luce a LED automatica, si fregia di una cassa rugged ed impermeabile (sino a 100 metri) in resina (57.5 mm x 50.8 mm x 15.8 mm, per 64 grammi), con un cinturino realizzato mediante una mescola di uretano stampata in 3D. La sezione visuale è attorniata da una ghiera rotante con numeri arabi, lancette fisiche per secondi, minuti, ed ore, oltre ad un’area display LCD.

Provvisto di vari sensori, tra cui bussola, accelerometro, di temperatura, altimetro/barometro, e capace di connettersi via Bluetooth con lo smartphone ricorrendo alla funzione Smartphone Link ed all’app PRO TREK Connected, il PRT-B50 acquisisce funzioni aggiuntive rispetto al cronografo 0-100 con conto alla rovescia, o all’attenzionamento di 39 diversi fusi orari.

Nello specifico, il nuovo Pro Treck di Casio può ritrovare il telefono facendogli emettere un suono anche se in modalità silenziosa, consente di settare il contenuto da visualizzare nel display, riesce ad ottenere l’indicazione delle calorie bruciate (incrociando i dati del GPS telefonico con il conteggio dei passi ottenuto dall’accelerometro), o l’indicazione del punto della posizione (mediante la lancetta dei secondi) e della distanza (visualizzata sul mini LCD) premendo i pulsanti fisici laterali, e di conseguire un registro del percorso (ovvero un “Route log”) incrociando i dati del suo altimetro con quelli del GPS telefonico. In più, Casio Pro Treck PRT-B50 mostra sempre l’ora e l’altitudine esatte, collegandosi quattro volte al giorno con lo smartphone onde effettuare le dovute tarature.

Secondo quanto comunicato dal costruttore, il nuovo smartwatch ibrido, uno e trino, Casio Pro Treck PRT-B50 arriverà in commercio, presso diversi negozi autorizzati, in autunno, al prezzo di pressappoco 200 dollari.